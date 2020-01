Πέθανε ο επίτιμος πρόξενος της Κύπρου στην Βιρτζίνια, Ευθύμιος Κυριακίδης (Thomas C. Kyrus)

ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ ΜΠΙΤΣ. ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ. Εφυγε από τη ζωή στα 92 του χρόνια ο Ευθύμιος Κυριακίδης, ευρύτερα γνωστού ως Thomas C. Kyrus, ο οποίος διατελούσε επίτιμος πρόξενος της Κύπρου στην Βιρτζίνια των ΗΠΑ, με καταγωγή από τη Μόρφου της Κύπρου.

Τα συλλυπητήριά της εξέφρασε και η Πρεσβεία των ΗΠΑ στην Κύπρο μέσα από ανάρτησή της στο Twitter.

«Η Πρεσβεία της Κύπρου εκφράζει την βαθιά της λύπη για τον θάνατο του πρώην Επίτιμου Προξένου στην Βιρτζίνια, κ. Ευθυμίου Κυριακίδη. Πυλώνας της κυπριακής κοινότητα στις ΗΠΑ, ήταν ιδιαίτερα γνωστός για το φιλανθρωπικό του έργο. Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

The Embassy of Cyprus is deeply saddened by the passing of former Honorary Consul in Virginia, Mr. Efthimios Kyriakides. A pillar of the Cypriot community in the US, he was particularly known for his philanthropic work. Our sincere condolences to his family.

— Cyprus Embassy in US (@CyprusinUSA) January 23, 2020