Πέθανε σε ηλικία 21 ετών ο Αμερικανός ράπερ Juice Wrld

ΣΙΚΑΓΟ. Ο Αμερικανός ράπερ Juice Wrld που έγινε γνωστός με την επιτυχία του “Lucid Dreams” το 2018, πέθανε την Κυριακή από άγνωστα μέχρι στιγμής αίτια, ενώ βρισκόταν στο αεροδρόμιο Μίντγουεϊ, στο Σικάγο, σύμφωνα με Variety. Ήταν 21 ετών.

Σε μία πρώτη ανακοίνωση γίνεται λόγος “για επείγον ιατρικό συμβάν”.

Από την ιατροδικαστική υπηρεσία της Κομητείας Κουκ ανακοινώθηκε ότι ο θάνατος του Τζάραντ Α. Χίγκινς (πραγματικό όνομα του Juice Wrld) επήλθε στο Ιατρικό Κέντρο Advocate Christ Medical Center στο Oak Lawn, Ill. Στην ανακοίνωση δεν αναφέρεται αιτία θανάτου παρά μόνο ότι έχει προγραμματιστεί νεκροψία για σήμερα.

Η είδηση μεταδόθηκε πρώτα από το TMZ, σύμφωνα με το οποίο, αστυνομικές πηγές και αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι ο ράπερ έπαθε κρίση, ενώ περπατούσε στο αεροδρόμιο.

Η δισκογραφική εταιρεία του Interscope Records εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία αναφέρει:

“Ο Juice Wrld άφησε μια βαθιά επίδραση στον κόσμο σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα” τονίζεται. “Ήταν μια ευγενική ψυχή, της οποίας η δημιουργικότητα δεν γνώριζε όρια, ένας εξαιρετικός άνθρωπος και καλλιτέχνης που αγαπούσε και νοιαζόταν για τους θαυμαστές του περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Το να χάνουμε κάποιον τόσο ευγενικό και τόσο κοντινό στις καρδιές μας είναι καταστροφικό. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του Juice, της ετικέτας του, Grade A, και τα εκατομμύρια θαυμαστών του σε όλο τον κόσμο”.

Γεννημένος και μεγαλωμένος στο Σικάγο, ο ράπερ -ο οποίος μόλις είχε κλείσει τα 21 του χρόνια, στις 2 Δεκεμβρίου- είχε κατακόρυφη άνοδο από τότε που άρχισε να κυκλοφορεί τα τραγούδια του στο SoundCloud, ως έφηβος το 2015, δημιουργώντας ένα στυλ που συνδυάζει στοιχεία emo, rock με το hip-hop.

Το 2017 κυκλοφόρησε ανεξάρτητα το “Lucid Dreams” επιτυχία που τον έκανε διάσημο με σταθερά ανοδική πορεία. Το single κυκλοφόρησε επίσημα το το 2018 και άρχισε να ανεβαίνει στα pop charts, φθάνοντας έως το Νο2. Στους στίχους του συχνά έκανε αναφορά σε θέματα κατάθλιψης, θανάτου και κατάχρησης ουσιών. Πέρυσι, μετά τους θανάτους των ράπερ, XXXTentacion και Lil Peep, που πέθαναν στην ηλικία των 20 και 21 ετών, αντίστοιχα, ο Juice κυκλοφόρησε ένα EP- αφιέρωμα με τίτλο “Too Soon”.

Υπογράφοντας συμβόλαιο με την Interscope Records στις αρχές του 2018, ο Juice κυκλοφόρησε το ντεμπούτο άλμπουμ του “Goodbye & Good Riddance”, το οποίο έγινε πλατινένιο πριν από το τέλος του έτους, και περιείχε ένα ακόμα single που έφθασε στο νούμερο 2, το “All Girls Are the Same”.

Σε συνεργασία με τον Future κυκλοφόρησε επίσης ένα ακόμη άλμπουμ, το “Wrld on Drugs”, το οποίο έφθασε στο νούμερο 2 στο chart των άλμπουμ τον Οκτώβριο και έγραψε τραγούδι για το soundtrack της ταινίας “Spider-Man: Into the Spider-Verse”.

Το δεύτερο άλμπουμ του “Death Race for Love””κυκλοφόρησε την άνοιξη του 2019. Φέτος επίσης έκανε περιοδεία στην Ευρώπη με τη Νίκι Μινάζ.

Σχεδίαζε την κυκλοφορία νέου άλμπουμ στις 2 Δεκεμβρίου, κάτι που δεν έγινε. Τους τελευταίους μήνες είχε συνεργαστεί σε τραγούδια με τους BTS, Ellie Goulding, Benny Blanco και Young Boy Never Broke Again.