Πέντε λέξεις για έναν καλύτερο γάμο

Του Σταύρου Θεοφάνους*.

Αν θέλεις ο γάμος σου να γίνει καλύτερος, τότε να λες αυτήν τη μικρή φράση στον άντρα σου ή στη γυναίκα σου, «Πόσο χαίρομαι που σε παντρεύτηκα». Αυτά τα απλά λόγια επιβεβαιώνουν τα αισθήματά σου και ο άλλος που τα ακούει νιώθει ότι εξακολουθείς να τον εκτιμάς και να τον αγαπάς.

Αν νιώθει ανασφάλεια ή ότι είναι ανεπιθύμητος, αυτά τα λόγια θα του επιβεβαιώσουν την αγάπη σου. Αν περνάτε κάποια δύσκολη περίοδο στη συζυγική σας ζωή, προσπαθήστε και δοκιμάστε να πείτε αυτά τα λόγια. Μπορείτε να τα πείτε την ώρα που είστε στο τραπέζι κάτω από το φως των κεριών, ή ακόμα μέσα στο αυτοκίνητο την ώρα που πάτε το παιδί σας στο γήπεδο για προπόνηση. Δεν έχει σημασία ο χώρος αλλά τα λόγια.

Πώς συμπεριφέρεσαι στα ενήλικα παιδιά σου;

Πώς συμπεριφέρεσαι στα ενήλικα παιδιά σου; Κάποια γνωστή μου είναι σχεδόν σαράντα χρονών και μέχρι σήμερα η μαμά της της λέει τι να κάνει. Όπως, «Αυτά τα λουλούδια δεν τα πότισες. Θέλουν πότισμα». «Η επιδερμίδα σου είναι ξερή—βάλε κρέμα». ‘Η, «το σπίτι θα ήταν πιο ωραίο με κουρτίνες». Καθώς τα παιδιά σου αλλάζουν και γίνονται ενήλικα, πρέπει ν’ αλλάξει και ο δικός σου ρόλος. Εκτός αν είναι θέμα ζωής ή θανάτου, να δώσεις τη συμβουλή σου όταν σου τη ζητήσουν. Φρόντισε να είσαι καλός ακροατής και να ενθαρρύνεις αντί να κριτικάρεις. Δείξε την αγάπη σου και άφησέ τους να γίνουν οι άνθρωποι που τους δίδαξες ότι πρέπει να είναι.

Μήπως το παιδί σου έχει πρόβλημα με το βάρος του;

Μήπως το παιδί σου είναι υπέρβαρο; Αν έχει παραπανίσια κιλά δεν είναι καλό για την υγεία του. Αλλά είναι επίσης κακό και για την αυτοπεποίθησή του. Με το να το κριτικάρουμε συνέχεια το κάνουμε να έχει πάντα το μυαλό του στο φαϊ και να θέλει να τρώει περισσότερο. Αντίθετα, μπορείς με τρόπο να το ενθαρρύνεις να κάνει κάποια φυσική δραστηριότητα. Πηγαίνετε μαζί έναν περίπατο, ή γράψτο σε κάποιο πρόγραμμα γυμναστικής, ίσως χορού ή σε πολεμικές τέχνες. Για φαγητό, φρόντισε να έχεις υγιεινές επιλογές. Μη χαρακτηρίζεις τα φαγητά ή τις διάφορες τροφές ως «κακές» ή «απαγορευμένες» – απλά να του τις δίνεις σε λογικές ποσότητες και με μέτρο.

Μήπως πρόκειται να παντρευτείς;

Θα σου δώσω μια μικρή συμβουλή καθώς ετοιμάζεσαι να παντρευτείς. Πρώτον, πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι δε θα έχουν προβλήματα όταν παντρευτούν. Και όμως, τα προβλήματά σου δε θα εξαφανιστούν απλά και μόνο επειδή θα δώσεις κάποιες υποσχέσεις. Δεύτερον, να ξέρεις ότι θα έχεις δυσκολίες στη συζυγική ζωή όπως όλοι. Κράτα τις υποσχέσεις σου και μείνε πιστός/ή σ’ αυτές. Τρίτον, είσαι γελασμένος/η αν νομίζεις ότι ο αρραβωνιαστικός σου/ η αρραβωνιαστικιά σου θα αλλάξει όταν παντρευτείτε. Πρέπει να τον/την δεχτείς γι αυτό που είναι, όπως είναι, πριν κάνεις το αποφασιστικό βήμα του γάμου.

Μήπως εξατράς το οικονομικό σου μέλλον από τα τυχερά παιχνίδια;

Η εξάρτηση από τα τυχερά παιχνίδια και το χαρτί βρίσκεται σε μεγάλη έξαρση. Κι αυτό δεν είναι αποκλειστικά πρόβλημα για τους άντρες. Ολο και περισσότερες γυναίκες παγιδεύονται σε κάποια μορφή τυχερού παιχνιδιού. Αξίζει άραγε να παίζεις με τις πιθανότητες να κερδίσεις; Σύμφωνα με το Κρατικό Συμβούλιο για το Πρόβλημα της Χαρτοπαιξίας, ακόμα κι αν αγοράζεις 50 λαχεία τη βδομάδα, οι πιθανότητες να κερδίσεις το jackpot είναι περίπου μία φορά κάθε 45.000 χρόνια. Με άλλα λόγια, δεν είναι παρά ένας ευσεβής πόθος. Γι αυτό, αν είσαι αγκιστρωμένος στο χαρτί ή στα τυχερά παιχνίδια, απαγκιστρώσου. Αλλιώς, αυτό που ονειρεύεσαι μπορεί να μετατραπεί σε εφιάλτη.

Εχω μία υπόδειξη να σου κάνω: αγόρασε και κράτα το

Ισως να σκεφτείς ότι μιλάω για μετοχές στο χρηματιστήριο – και, μ’ αυτήν την κατάσταση που επικρατεί στην Wall Street, ίσως να μην είναι και άσχημη ιδέα. Αλλά να αγοράσεις και να κρατήσεις ισχύει και για το γάμο. Βλέπετε, όπως ακριβώς στο χρηματιστήριο, έχεις τη μεγαλύτερη απόδοση από το γάμο όταν αφοσιωθείς σ’ αυτόν για πολύν καιρό. Αν μπορείς ν’ αντέξεις και ν’ αντιμετωπίσεις τις πτώσεις αντί να υποχωρήσεις, η επένδυσή σου σχεδόν πάντοτε θα αποδώσει και θα σε αποζημιώσει. Γι’ αυτό υιοθέτησε στο γάμο σου την τακτική «μείνε εκεί που είσαι’ μην ξεκολλάς».

* Ο Σταύρος Θεοφάνους είναι κοινωνιολόγος και έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με θέματα που αφορούν την οικογένεια, όπως γάμος, συζυγικές σχέσεις, ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών, διαζύγιο, κλπ. Από το 2006 και μετά δημοσιεύονται άρθρα του στην ελληνική εφημερίδα «Ομογένεια» του Σικάγου των Η.Π.Α.

Επίσης δημοσιεύονται σε εφημερίδες της Αυστραλίας, Αγγλίας και Καναδά. Τέλος, με το ίδιο πάντα θέμα, είχε εβδομαδιαίες ημίωρες ραδιοφωνικές εκπομπές με τις Ελληνικές Ωρες Σικάγου στο WEEF 1430AM. Είναι Πρόεδρος της Αδελφότητας Κυπρίων Σικάγου.

Είναι συνιδιοκτήτης στο Around the Clock Restaurant and Bakery στο Crystal Lake, Illinois και συνιδιοκτήτης στο Theofanous Property Management Company.