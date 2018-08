Πέτρος Καραβίτης σε «Ε.Κ.»: Σπουδαία εμπειρία το πέρασμά μου από τις ΗΠΑ

Ο Πέτρος Καραβίτης είναι ένας από τους σπουδαίους Ελληνες ποδοσφαιριστές που μεγαλούργησε τις προηγούμενες δεκαετίες και ο οποίος είχε την τύχη να βρεθεί στην Αμερική και συγκεκριμένα στη Νέα Υόρκη και να βοηθήσει με το ταλέντο, τις γνώσεις και την εμπειρία του στην ανάπτυξη και την αναγέννηση του ομογενειακού ποδοσφαίρου.

Οταν ο «Ε.Κ.» ζήτησε από τον Π. Καραβίτη να ξετυλίξει το… κουβάρι των αναμνήσεων του από το πέρασμα που είχε κάνει πριν σχεδόν σαράντα χρόνια από τις ΗΠΑ, δέχθηκε με μεγάλη χαρά.

«Αγωνίσθηκα στον Παγκύπριο στην περίοδο 1980-81 και θυμάμαι την μεγάλη προσπάθεια που γινόταν εκείνη την εποχή απ’ όλους τους ομογενείς να στεφθεί με επιτυχία, να προχωρήσει και να καθιερωθεί αυτό το εγχείρημα. Οι συνθήκες ήταν δύσκολες και μπορώ να πω ακόμη και πρωτόγνωρες για μένα. Οι αγωνιστικοί χώροι των γηπέδων δεν ήταν σε καλή κατάσταση και απ’ ότι θυμάμαι αγωνιζόμασταν σχεδόν πάντα σε χώμα. Ωστόσο υπήρχε μεράκι και θέληση απ’ όλους τους ομογενείς που είχαν αγκαλιάσει από την πρώτη στιγμή τόσο εμένα όσο και τους άλλους Ελληνες ποδοσφαιριστές που είχαμε βρεθεί στη Νέα Υόρκη από την μητέρα πατρίδα. Μας έκαναν να αισθανόμαστε με την αγάπη που μας έδειχναν σαν το σπίτι μας και πάντα θα τους ευχαριστώ γι’ αυτό», ήταν τα λόγια του 66χρονου πια Πέτρου Καραβίτη που συνέχισε:

«Με τον Παγκύπριο τότε είχαμε αξιόλογη ομάδα και κάναμε αρκετές επιτυχίες. Είχαμε προπονητή τον Μίμη Παπαϊωάννου και κατακτήσαμε και το κύπελλο».

Ωστόσο όπως μας είπε ο ίδιος ο Π. Καραβίτης, η καριέρα του στις ΗΠΑ δεν τελείωσε με την παρουσία του στον Παγκύπριο καθώς είχε στην συνέχεια ένα σύντομο πέρασμα από την New York United το οποίο σύμφωνα με τα λεγόμενα του δεν του άφησε και τις καλύτερες των αναμνήσεων.

«Μετά τον Παγκύπριο, συμφώνησα να παίξω στην New York United, μια ομάδα που αγωνιζόταν τότε στην δεύτερη κατηγορία. Εκεί είχα συμπαίκτη τον Ανδρέα Παπούλια, έναν εξαιρετικό ποδοσφαιριστή που είχε ξεκινήσει την καριέρα του από τα εφηβικά του Παναθηναϊκού.

Εκείνη την εποχή μεσουρανούσε στην Αμερική ο Κόσμος της Νέας Υόρκης. Με την συγκεκριμένη ομάδα πρέπει να έπαιξα δυο ή τρία παιχνίδια και στην συνέχεια σταμάτησα καθώς δεν μου έδωσαν τα χρήματα που είχαμε συμφωνήσει. Κάπου εκεί τελείωσε η ποδοσφαιρική καριέρα μου στην Αμερική και επέστρεψα στην Ελλάδα».

Ο Πέτρος Καραβίτης πάντως δε έχει κόψει τους δεσμούς του με τις ΗΠΑ και έκτοτε έχει επιστρέψει αρκετές φορές, με προορισμό κατά βάση το Σικάγο.

«Εχω ταξιδέψει τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον πέντε φορές στην Αμερική και συγκεκριμένα στο Σικάγο καθώς εκεί ζει και εργάζεται ο αδερφός μου. Γενικά το πέρασμά μου από το ομογενειακό ποδόσφαιρο εκτός από νέες και σπουδαίες εμπειρίες μου έδωσε την ευκαιρία να δημιουργήσω αρκετές φιλίες, πολλές από τις οποίες διατηρούνται μέχρι σήμερα και είμαι χαρούμενος γι’ αυτό. Επίσης μου δόθηκε η δυνατότητα εκείνη την εποχή να κάνω και αρκετά ταξίδια και να επισκεφθώ διάφορες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, όπως το Λος Αντζελες».

Ο Π. Καραβίτης ζήτησε να τον πληροφορήσουμε σε ποια κατάσταση και κυρίως σε τι επίπεδο βρίσκεται πλέον το ομογενειακό ποδόσφαιρο καθώς έκτοτε δεν μπορεί να το παρακολουθεί ιδιαίτερα κι όταν του είπαμε ότι έχει προοδεύσει σημαντικά και υπάρχουν πολλές ομάδες στις οποίες αγωνίζονται και διακρίνονται πάρα πολλά Ελληνόπουλα, δεν μπόρεσε να κρύψει την χαρά του: «Αυτό είναι πολύ ευχάριστο και σημαντικό για την Ομογένεια και τον Ελληνισμό γενικότερα. Μακάρι να προχωρήσει κι άλλο το ομογενειακό ποδόσφαιρο».

Ο Πέτρος Καραβίτης ένας από τους πλέον εμβληματικούς ποδοσφαιριστές που έβγαλε η Ελλάδα κυρίως λόγω της ικανότητάς του να αγωνίζεται σε πολλές θέσεις στην ενδεκάδα, εξακολουθεί να παρακολουθεί τα δρώμενα στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου και η γνώμη του είναι πάντα σημαντική.

Οταν λοιπόν του ζητήσαμε να σκιαγραφήσει την εικόνα των τεσσάρων μεγάλων της Σούπερ Λιγκ ενόψει του εκκίνησης του νέου πρωταθλήματος, ο Π. Καραβίτης δεν… μάσησε τα λόγια του.

«Ο Ολυμπιακός έκανε πέρσι μια πολύ άσχημη χρονιά με αρκετές λανθασμένες επιλογές και το πλήρωσε. Φέτος όμως δείχνει πως έμαθε από αυτά τα λάθη και προσπαθεί να τα διορθώσει. Αυτό άλλωστε φανερώνουν και οι τελευταίες μεταγραφικές του κινήσεις που είναι ιδιαίτερα ποιοτικές και θα τον ενισχύσουν σημαντικά, ιδιαίτερα σε θέσεις που την προηγούμενη αγωνιστική περίοδο είχε πρόβλημα. Από τα νέα παιδιά μου έχει αφήσει τις καλύτερες των εντυπώσεων ο Μαντί Καμαρά. Εχει σπουδαίο μέλλον αυτός ο παίκτης. Ο Ολυμπιακός είναι σε θέση φέτος να πάρει το πρωτάθλημα», είπε αρχικά ο Π. Καραβίτης και συνέχισε:

«Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ δυνατός και φυσικά ένα από τα φαβορί για τον τίτλο. Μάλιστα ενισχύθηκε κι αυτός εκεί που χρειαζόταν. Παρακολούθησα το παιχνίδι του με την Σπάρτακ στην Μόσχα και μου άρεσε η συνολική του εικόνα. Η ΑΕΚ βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με πέρσι. Εκανε αρκετές μεταγραφικές κινήσεις, αλλά καμιά απ’ αυτές δεν θεωρώ ότι είναι κάτι το εντυπωσιακό. Αντίθετα τις έφυγαν αρκετοί σημαντικοί ποδοσφαιριστές. Και μόνο ότι έχασε τον Χριστοδουλόπουλο τα λέει όλα».

Τελευταίο άφησε ο Πέτρος Καραβίτης, τον Παναθηναϊκό για τον οποίο, τόνισε: «Τόσο εγώ όσο και οι φίλοι όλων των ομάδων θέλω να πιστεύω ότι στεναχωριούνται με την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο Παναθηναϊκός. Δεν είναι πράγματα να συμβαίνουν αυτά σ’ έναν τόσο μεγάλο σύλλογο. Που είναι οι απανταχού φίλοι του Παναθηναϊκού για να βάλουν χείρα βοηθείας. Εκτίμησή μου είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα χρειασθεί πολλά χρόνια για να σηκώσει κεφάλι».

Φυσικά δεν μπορούσαμε να μην ρωτήσουμε τον παλαίμαχο άσο για το θέμα των ημέρων στο ελληνικό ποδόσφαιρο που είναι η αναδιάρθρωση της μεγάλης κατηγορίας. Ο Πέτρος Καραβίτης ήταν κάθετος: «Συμφωνώ ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν αντέχει περισσότερες από δεκατέσσερις ομάδες στην πρώτη κατηγορία. Πρέπει να δυναμώσει η Σούπερ Λιγκ. Είμαι της άποψης ότι όποια ομάδα της Σούπερ Λιγκ κόβει λιγότερα από τρεις χιλιάδες εισιτήρια στα παιχνίδια της να υποβιβάζεται άμεσα».

Κλείνοντας την συνομιλία μας με τον Πέτρο Καραβίτη μας είπε: «Θέλω να στείλω μέσω του Εθνικού Κήρυκα, τις ευχές μου στους φίλους μου στην Αστόρια. Να είναι όλοι τους καλά».

Το Who is Who του Πέτρου Καραβίτη

Ο Πέτρος Καραβίτης, γεννήθηκε στις 11 Μαρτίου του 1952, στο Χαϊδάρι. Ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο από τον σύλλογο της γενέτειράς του και στα 16 του χρόνια, το 1968 βρέθηκε στις ακαδημίες του Ολυμπιακού έναντι 30.000 δραχμών. Προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα την περίοδο 1971-72 από τον τότε προπονητή των «ερυθρολεύκων», Λάκη Πετρόπουλο.

Στον Ολυμπιακό πήγε ως αριστερός εξτρέμ όμως στην πορεία εξελίχθηκε σε αριστερό μπακ ή χαφ, ενώ στη συνέχεια αγωνίστηκε ως λίμπερο και αμυντικός μέσος. Εμεινε στον Πειραιά για μια δεκαετία, μέχρι δηλαδή τα 28 του. Σε αυτό το διάστημα, πήρε μέρος σε 200 παιχνίδια της Πρώτης Εθνικής Κατηγορίας, πετυχαίνοντας 50 γκολ. Με την φανέλα του Ολυμπιακού πανηγύρισε 5 πρωταθλήματα και 4 Κύπελλα Ελλάδας. Το 1981 αποχώρησε από τον Ολυμπιακό και υπέγραψε στην ΑΕΚ με την φανέλα της οποίας αγωνίστηκε για μία περίοδο (1981/82), έχοντας 27 συμμετοχές στο πρωτάθλημα με 6 γκολ και 2 συμμετοχές στο Κύπελλο Ελλάδας.

Στη συνέχεια, το 1982, αγωνίστηκε για δύο χρόνια στην Προοδευτική και λίγο αργότερα συνεργάστηκε με τον Α.Ο. Χαϊδαρίου σαν παίκτης – προπονητής, βάζοντας ουσιαστικά τέλος στην σημαντική ποδοσφαιρική του σταδιοδρομία. Υπήρξε 10 φορές διεθνής με την εθνική Ελλάδας, σημειώνοντας τρία γκολ, την περίοδο από το 1975 έως το 1979. Το ντεμπούτο του πραγματοποιήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου του 1975, στον εκτός έδρας φιλικό αγώνα με την Ιταλία στη Φλωρεντία, όταν υπό τις οδηγίες του Αλκέτα Παναγούλια ξεκίνησε ως βασικός. Υπήρξε επίσης μέλος της εθνικής Ελπίδων, η οποία το 1971 κατέκτησε το 4ο Βαλκανικό Κύπελλο.

Ως ποδοσφαιριστής ο Πέτρος Καραβίτης ήταν ένα πολύτιμο «εργαλείο» για κάθε προπονητή καθώς ήταν η επιτομή του όρου «ένας παίκτης για όλες τις δουλειές», δίνοντας λύσεις με την κλάση και το τσαγανό του σε όλες σχεδόν τις θέσεις της ενδεκάδας.

Αξια αναφοράς ήταν η ικανότητά του στις εκτελέσεις φάουλ και πέναλτι. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 31 πέναλτι που εκτέλεσε στην καριέρα του, αστόχησε μόνο σε τρία, ενώ δοκίμαζε συχνά με επιτυχία και σουτ από μακρινή απόσταση. Μάλιστα, την περίοδο 1978/79 (την προτελευταία του ως παίκτης του Ολυμπιακού), αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ των «ερυθρολεύκων», με 13 γκολ!