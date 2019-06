Πήρε όλες τις «κούπες» ο Παγκύπριος

Μια χρονιά μαγική για τον Παγκύπριο. Μια χρόνια που γράφτηκε με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Συλλόγου. Μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, Κοσμοπόλιταν Λιγκ η ομογενειακή ομάδα κατέκτησε και το Κύπελλο, New York State Cup πετυχαίνοντας το Νταμπλ. Ετσι με τη νίκη, 3-1 επίσης των Lansdowne, στον τελικό του Κυπέλλου, ο Παγκύπριος «έκλεισε» ιδανικά τη φετινή σεζόν, μια και πέτυχε και τους δύο βασικούς στόχους που είχε θέσει στην αρχή της σεζόν, ήτοι την κατάκτηση του Πρωταθλήματος και του Κυπέλλου.

Congrats to @NYPanFreedoms on winning the @ENYSSASoccer Dr. Manning State Cup Final. It was a well fought game that saw them top @Lansdownebhoys ! @ENYSSASoccer @ENYSRA @ENYSCoaching pic.twitter.com/XfsLOoIxG8

— ENYSSA (@ENYSSASoccer) June 13, 2019