Παραίτηση του διευθυντή επικοινωνίας του Λευκού Οίκου – Τραμπ «μαινόμενος» στο Twitter

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ο κ. Μάικ Ντούμπκε (Mike Dubke), διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου παραιτήθηκε, ανέφερε η «Washington Post», σημειώνοντας πως μπορεί να πρόκειται για την αρχή μίας σειράς αλλαγών στο ανώτερο προσωπικό της ομάδας του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο κ. Τραμπ, από την πλευρά του, ξεκίνησε την ημέρα του «μαινόμενος» στο Twitter κατά της Γερμανίας, αλλά και των «Fake News».

Ειδικότερα, έγραψε: «Εχουμε ένα ΟΓΚΩΔΕΣ εμπορικό έλλειμμα με τη Γερμανία, επιπλέον πληρώνουν ΠΟΛΥ ΛΙΓΟΤΕΡΑ από όσα πρέπει για το ΝΑΤΟ και τον στρατό. Πολύ κακό για τις ΗΠΑ. Αυτό θα αλλάξει».

We have a MASSIVE trade deficit with Germany, plus they pay FAR LESS than they should on NATO & military. Very bad for U.S. This will change

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 Μαΐου 2017