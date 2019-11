Παραίτηση του Εβο Μοράλες στη Βολιβία και καταγγελίες για πραξικόπημα

ΛΑ ΠΑΣ. Ταραχές ξέσπασαν τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα τόσο στη Λα Πας όσο και στην Ελ Άλτο, κοντά στην πρωτεύουσα της Βολιβίας, μετά την παραίτηση του Εβο Μοράλες από την προεδρία της χώρας της Λατινικής Αμερικής. Λεωφορεία πυρπολήθηκαν, ενώ κατοικίες προσωπικοτήτων υπέστησαν εμπρησμούς ή λεηλατήθηκαν, μετέδωσαν βολιβιανά ΜΜΕ. Στη Λα Πας, δεκάδες διαδηλωτές «μπήκαν στις εγκαταστάσεις μας κι άρχισαν να καίνε λεωφορεία», ανέφερε μέσω Twitter ο δημοτικός φορέας των συγκοινωνιών στη Λα Πας. Μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν στιγμιότυπα στα οποία εικονίζονται τουλάχιστον δεκαπέντε λεωφορεία στις φλόγες σε αμαξοστάσιο λεωφορείων. Δεν έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης του Έβο Μοράλες, διαβεβαιώνει ο αρχηγός της αστυνομίας

Bolivian Police refuse orders & join protesters!

Video of riot police joining The People as they march through the city!!!

We need this everywhere! #Bolivia #BoliviaLibre #BoliviaResiste pic.twitter.com/MiAxQhclet

