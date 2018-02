Παρουσίαση για τα στεφάνια του Μαραθωνίου της Βοστώνης

1 SHARES Share Tweet

ΒΟΣΤΩΝΗ. Τη Δευτέρα το απόγευμα 26 Φεβρουαρίου 2018 στο Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη θα γίνει, από τις 4 μέχρι τις 5 η ώρα το απόγευμα, παρουσίαση για την ετήσια τελετή παράδοσης των στεφάνων και της εκπαιδευτικής επιτροπής του Μαραθωνίου.

Από το 1984, το Γενικό Προξενείο της Ελλάδος στη Βοστώνη προσφέρει στην Αθλητική Ενωση Βοστώνης (ΒΑΑ) στεφάνια από κλαδί ελιάς για τους νικητές του Μαραθωνίου της Βοστώνης, μεταλαμπαδεύοντας έτσι την παράδοση του στεφανώματος των αθλητών των αγώνων από την Κλασσική Ελλάδα στη Βοστώνη, την επονομαζόμενη και ως «Αθήνα της Αμερικής».

Το 2013, το Γενικό Προξενείο σε συνεργασία με το Συμβούλιο Αλφα Ωμέγα, εγκαθίδρυσε την εκπαιδευτική επιτροπή του Μαραθωνίου με γνώμονα την ανάπτυξη και προώθηση μαθητικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αναδεικνύοντας τη σημασία της Μάχης του Μαραθώνα στη διάσωση του δημοκρατικού πολιτεύματος και των αξιών που άνθισαν στην αρχαία Αθήνα.

Πάνω από 750 φοιτητές δημόσιων σχολείων της Μασαχουσέτης συμμετέχουν κάθε χρόνο στα προγράμματα αυτά που συνδυάζουν την καλλιέργεια πολιτικής αγωγής με την εξοικείωση των μαθητών με τα επιτεύγματα του αρχαιοελληνικού πολιτισμού.

Οι οργανώσεις Alpha Omega Council, the 26.2 Foundation, and The Examined Life: Greek Studies in the Schools, βασικοί εταίροι του Γενικού Προξενείου σε αυτή την προσπάθεια, θα παρουσιάσουν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης τις δραστηριότητες και τις σχετικές πρωτοβουλίες τους. Επίσης θα δοθεί η ευκαιρία στους παρευρεθέντες να γνωριστούν μεταξύ τους και να ανταλλάξουν γνώμες και ιδέες για την καλύτερη προβολή της Ελλάδος στη διάρκεια της δεξίωσης που θα ακολουθήσει της παρουσίασης.

Σημειώνεται ότι ο Μαραθώνιος της Βοστώνης θα γίνει τη Δευτέρα 16 Απριλίου. Αναμένεται και φέτος να συμμετάσχουν πάνω από 25 χιλιάδες δρομείς, οι οποίοι θα ξεκινήσουν από την πόλη Χόπκικτον της Μασαχουσέτης και θα τερματίσουν στο κέντρο της Βοστώνης. Η διαδρομή είναι 26 μίλια.

Ο Μαραθώνιος αναμένεται να αποκομίσει έσοδα στη Βοστώνη ύψους 140 και πάνω εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Υπηρεσίας Επισκεπτών και Συνεδρίων, ενώ υπολογίζεται οι θεατές στο δρόμο να είναι πάνω από μισό εκατομμύριο.

Ο Μαραθώνιος της Βοστώνης ξεκίνησε το 1897 ένα χρόνο μετά την αναγέννηση του Μαραθώνιου στην Ελλάδα το 1896.

Ο αγώνας ονομάζεται έτσι από την ιστορική διαδρομή του Ελληνα στρατιώτη ημεροδρόμου Φειδιππίδη που μετά τη Μάχη του Μαραθώνα (490 π.χ.) έτρεξε από το πεδίο της μάχης στην Αθήνα για να μεταφέρει τα νικητήρια νέα με τη λέξη «νενικήκαμεν», η οποία έχει παραμείνει και ως ιστορική και συμβολική έκφραση.

Η ιστορική ακρίβεια αυτού του γεγονότος επιβεβαιώνεται από τον Φιλόστρατο που αναφέρεται στον θεσμό των στρατιωτών ημεροδρόμων αγγελιαφόρων, τον Ηρόδοτο, τον Πλούταρχο και τον Λουκιανό.

Η πόλη του Μαραθώνα σήμερα έχει πληθυσμό 15 χιλιάδες κατοίκους, υπάρχει εκεί η αφετηρία του Μαραθώνιου Δρόμου, 35 Μουσεία, αρχαιολογικοί χώροι πριν από πέντε χιλιάδες χρόνια π.Χ., πρωτοελλαδικά νεκροταφεία.