Παρουσίαση του Figure Skating in Harlem δωρεοδόχο του ΙΣΝ στη «New York Times»

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η εφημερίδα The New York Times παρουσίασε, πρόσφατα, στην ενότητα Style, τον δωρεοδόχο οργανισμό του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), Figure Skating in Harlem.

Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν το αφιέρωμα έχουν τραβηχτεί με τον φακό της φωτογράφου Flo Ngala, απόφοιτο του Figure Skating in Harlem.

Ο οργανισμός Figure Skating in Harlem συνδυάζει την εκμάθηση καλλιτεχνικού πατινάζ με την ανάπτυξη μίας σειράς δεξιοτήτων, που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τις υψηλές εκπαιδευτικές επιδόσεις, την ανάπτυξη ηγετικών και επικοινωνιακών ικανοτήτων, καθώς και τον οικονομικό αλφαβητισμό.

Το πρόγραμμα υιοθετεί μία ολιστική προσέγγιση για την ανάπτυξη της προσωπικότητας των κοριτσιών που συμμετέχουν, και συνεχίζει να τα υποστηρίζει, και όταν αποφοιτούν από το σχολείο, καθώς όλες οι μαθήτριες ανεξαιρέτως συνεχίζουν τις σπουδές τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο οργανισμός ιδρύθηκε στο Χάρλεμ το 1997, και έκτοτε το πρόγραμμα έχει επεκταθεί και στο Ντιτρόιτ. Στις 27 Ιανουαρίου, μία ομάδα του Figure Skating Detroit θα λάβει μέρος στο Αμερικανικό Πρωτάθλημα Καλλιτεχνικού Πατινάζ του 2019, στο πλαίσιο του Skating Spectacular.

Το ΙΣΝ έχει υποστηρίξει το πρόγραμμα «Μπορώ να Διαπρέψω» (ICE) του οργανισμού, όπως και την καλοκαιρινή κατασκήνωση Summer Dreams. Τον Μάρτιο του 2018, ο οργανισμός Figure Skating τίμησε το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για την υποστήριξή του, στην 21η Ετήσια Μαθητική Παράσταση Πατινάζ.

Πηγή: SNF.org.