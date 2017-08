Πηγές θέλουν τον ομογενή Τζ. Σηφάκη να ακολουθεί τον Στ. Μπάνον στην έξοδο από τον Λευκό Οίκο

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ο επικεφαλής επί της στρατηγικής του Λευκού Οίκου, Στιβ Μπάνον, εγκαταλείπει την θέση του στον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το “Associated Press”. Το αμερικανικό πρακτορείο ειδήσεων επικαλείται δύο ανθρώπους που γνωρίζουν το ζήτημα.

Επιπλέον, ο ομογενής Τζορτζ Σηφάκης, διευθυντής του Γραφείου Δημόσιας Διασύνδεσης, θα ακολουθήσει τον κ. Μπάνον στην έξοδο από τον Λευκό Οίκο, όπως ισχυρίζεται το “Politico“.

Πηγές που επικαλείται το πολιτικό περιοδικό θέλουν τον Λευκό Οίκο να αναζητούσε αντικαταστάτες του ομογενή από τις αρχές Αυγούστου. Ο κ. Σηφάκης ήταν στενός σύμμαχος και προσωπικός φίλος του πρώην προσωπάρχη του Λευκού Οίκου -και επίσης ομογενή – Ράινς Πρίμπους.

Από την πλευρά του, ο κ. Μπάνον ήταν σύμβουλος-κλειδί του Ντόναλντ Τραμπ κατά την προεκλογική του εκστρατεία, ενώ εξέτισε μια ηχηρή, αλλά αμφιλεγόμενη θητεία στον Λευκό Οίκο, κατά τους 6 μήνες της διακυβέρνησης Τραμπ.

Ο πρώην επικεφαλής της ακροδεξιάς ιστοσελίδας “Breitbart News” πίεζε τον Τραμπ να ακολουθήσει τις προεκλογικές του εξαγγελίες, είχε ωστόσο προστριβές με συνεργάτες του Προέδρου των ΗΠΑ, όπως ο γαμπρός του κ. Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ.

Σύμφωνα πάντως με την εφημερίδα, ο διευθυντής του ακροδεξιού ιστοτόπου “Breitbart” είχε παραιτηθεί από τις 7 Αυγούστου αλλά η επίσημη ανακοίνωση της παραίτησης καθυστέρησε, λόγω των γεγονότων στη Βιρτζίνια, το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Τον Μάρτιο, ο κ. Τραμπ είχε διορίσει τον ελληνικής καταγωγή Τζορτζ Σηφάκη, ιδρυτή της εταιρείας πληροφοριών Ideagen Pfc., ως επικεφαλής του Γραφείου Δημόσιας Διασύνδεσης..

Ο ρόλος του κ. Σηφάκη είναι η επικοινωνία με επιχειρήσεις, οργανισμούς προστασίας δικαιωμάτων, πολιτειακούς και τοπικούς εκλεγμένους αξιωματούχους.

Να σημειωθεί ότι ο κ. Σηφάκης έχει κατά το παρελθόν υπηρετήσει ως διευθυντής του Economic Development Initiatives στον Εκτελεστικό Βραχίονα της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, όπου ήταν υπεύθυνος για διαχείριση και την επίβλεψη κονδυλίων άνω των 3 δισεκατομμυρίων δολαρίων ενώ είχε συνεργαστεί στενά με μέλη του Κογκρέσου και επιτροπές και από τα δύο Σώματα. Πριν από αυτό είχε υπηρετήσει στην Ομοσπονδιακή Γερουσία στην Επιτροπή Μικρών Επιχειρήσεων, στο Γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα στο Ομοσπονδιακό Περιφερειακό Δικαστήριο του Ρόουντ Αϊλαντ.

Παράλληλα, ο κ. Σηφάκης έχει συντονίσει νομοθετικές πρωτοβουλίες για πελάτες του στο Καπιτώλιο, έχει φέρει εις πέρας συμμαχίες και έχει συντονίσει συμβουλευτικές εκστρατείες και νομοθετικές ενημερώσεις στον νομοθετικό και εκτελεστικό βραχίονα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Είναι μέλος της Αμερικανικής Ενωσης Λομπιστών και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκρήτιας Ενωσης Αμερικής. Εχει σπουδάσει στο Suffolk University Graduate School of Government (Master of Science in Political Science), στο Rhode Island College, στο Northeastern University (Paralegal) στο Southern New England School of Law.