Πλήθος διεθνών συμμετοχών στο 2ο Messinia Pro-Am της Costa Navarino

Με πλήθος συμμετοχών από 14 χώρες, συνεχίζονται οι εγγραφές για το διεθνές τουρνουά γκολφ Messinia Pro-Am της Costa Navarino, που θα πραγματοποιηθεί για 2η χρονιά στις 21-24 Φεβρουαρίου 2018.

Ηδη περισσότερες από 35 ομάδες έχουν δηλώσει συμμετοχή και το ενδιαφέρον αυξάνεται συνεχώς, μέχρι την τελική συμπλήρωση των 50 ομάδων που θα λάβουν μέρος. Στο τουρνουά συμμετέχουν ομάδες των 4 παικτών, αποτελούμενες από έναν επαγγελματία του γκολφ της PGA και τρεις ερασιτέχνες. Οι ομάδες διαγωνίζονται σε τρεις αγωνιστικούς γύρους στα δύο signature γήπεδα 18 οπών της Costa Navarino, The Dunes Course και The Bay Course, σε ένα τοπίο με ελαιόδεντρα εκατοντάδων ετών με εκπληκτική θέα στο Ιόνιο πέλαγος και στον κόλπο του Ναυαρίνου.

Το συνολικό χρηματικό έπαθλο που θα μοιράσει το 2ο Messinia Pro-Am είναι 50.000 ευρώ, το 2ο μεγαλύτερο που δίνεται σε τουρνουά γκολφ στην Ευρώπη. Οι εγγραφές και δηλώσεις συμμετοχής συνεχίζονται στην επίσημη ιστοσελίδα: messiniaproam.costanavarino.com. Αξίζει να σημειωθεί ότι τo Messinia Pro-Am έχει και φιλανθρωπικό σκοπό, καθώς μέρος των εσόδων του τουρνουά θα διατεθούν για τα Παιδικά Χωριά SOS. Για περισσότερες πληροφορίες: https://messiniaproam.costanavarino.com/charity.html



Η Costa Navarino, που έχει αναδειχθεί ως ο «Καλύτερος Γκολφ Προορισμός της Ευρώπης» από τη Διεθνή Ενωση Golf Tour Operators (IAGTO) θα φιλοξενήσει για ακόμα μία χρονιά τους επαγγελματίες και ερασιτέχνες παίκτες, προσφέροντάς τους ένα πλήρες πρόγραμμα εκδηλώσεων, με θεματικές βραδιές με έμφαση στη γαστρονομία και πολλές ακόμη δραστηριότητες.

Ο νικητής του 1ου Messinia Pro-Am, Federico Elli (PGAs of Italy) ανέφερε χαρακτηριστικά για την επιστροφή του στο τουρνουά και τη συμμετοχή του: «Είναι πάντα μια εκπληκτική εμπειρία όταν επιστρέφεις στην Costa Navarino! Αισθάνομαι ευλογημένος που έχω την ευκαιρία να παίξω και πάλι σε αυτά τα τόσο σπουδαία γήπεδα golf. Είναι ακόμα πιο συναρπαστικό το γεγονός ότι επιστρέφω για να υπερασπιστώ τον τίτλο μου στο Messinia Pro-Am!»

Επίσημος αερομεταφορέας του τουρνουά θα είναι για ακόμα μία χρονιά η Aegean Airlines, μέλος της ισχυρότερης παγκόσμιας αεροπορικής συμμαχίας, της Star Alliance.

Επίσημοι χορηγοί του τουρνουά θα είναι για ακόμα μια φορά οι εταιρείες Vodafone και MyTransfer.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων σε θέματα εγγραφών και διαμονών θα φροντίσει ο επίσημος ταξιδιωτικός συνεργάτης του Messinia Pro-Am, Kyvernitis Travel.

Στους επίσημους υποστηρικτές του τουρνουά περιλαμβάνονται οι εταιρείες J.VOURAKIS SONS EE και Σιαμπής.

Επίσης, στους αρωγούς του 2ου Messinia Pro-Am περιλαμβάνονται οι εταιρείες ECOLAB, Kayak, Στεφανούρη και Μεσσηνιακή Παράδοση.

Για όσους επιθυμούν να διαμείνουν στo The Westin Resort Costa Navarino και να απολαύσουν το πλήρες πρόγραμμα του Messinia Pro-Am, ισχύουν ειδικά πακέτα διαμονής: messiniaproam.costanavarino.com.

Το Messinia Pro-Am διοργανώνεται σε συνεργασία με τους PGAs of Europe, και τελεί υπό την αιγίδα των PGA of Greece, της Eλληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ και της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας της Ελλάδας (ΕΘΝ.Ο.Α.).