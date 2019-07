Πλήθος κόσμου στη γιορτή της Αγίας Μαρκέλλας στα Κάτσκιλς Νέας Υόρκης (βίντεο)

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Παρουσία εκατοντάδων Χιωτών της Αμερικής και άλλων ομογενών, που ξεκίνησαν από διαφορετικές περιοχές, διοργανώθηκε και φέτος με επιτυχία το ετήσιο πανηγύρι στο Προσκυνητάρι της Αγίας Μαρκέλλας, στα Κάτσκιλς της Νέας Υόρκης, από τον Σύλλογο Βορειοχωριτών Χίου «Το Πελίναιον – Αγία Μαρκέλλα».

Φέτος, οι εκκλησιαστικοί εορτασμοί είχαν ακόμη πιο ιδιαίτερο χαρακτήρα, καθώς ταξίδεψε από τη Χίο ο Μητροπολίτης κ. Μάρκος, ο οποίος και χοροστάτησε στον εσπερινό του Σαββάτου αλλά και την αρτοκλασία της Κυριακής.