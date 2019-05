Γενικό Προξενείο: Πλησιάζει ο καιρός για διακοπές στην Ελλάδα, ελέγξτε τα διαβατήριά σας

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, επεσήμανε σε όλους τους ομογενείς με ελληνικό διαβατήριο, να ελέγξουν την ισχύ του, ενόψει των καλοκαιρινών διακοπών τους.

Με την ευκαιρία τους καλούσε να τακτοποιήσουν και άλλες εκκρεμότητες, σχετικά με την ελληνική υπηκοότητα, προγραμματίζοντας διαδικτυακά το ραντεβού τους, με ευκολία.

Fellow #Greeks! It’s time to get your Greek #passports renewed ahead of your summer vacation!

Also, remember to #register your life events with our #vitalrecords department! For your convenience, you may book an appointment online https://t.co/Buh2QwJo9v #Greece #summer #travel pic.twitter.com/D9Lr1cY7kj

