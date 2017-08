Ποια είναι τα τρία Α της πειθαρχίας;

Του Σταύρου Θεοφάνους*.

Απομακρύνω… Αναλύω, Αποκαθιστώ. Αυτά τα βασικά βήματα μπορούν να βοηθήσουν ώστε να μπει το θεμέλιο για μια συστηματική και αποτελεσματική πειθαρχία. Απομακρύνω σημαίνει παίρνω το παιδί μου παράμερα, μακριά από το πρόβλημα, και περιμένω, τόσο εκείνο όσο κι εγώ, να ηρεμήσουμε. Αναλύω σημαίνει του μιλάω γι αυτό που έκανε, γιατί δεν ήταν σωστό, και πώς μπορεί να συμπεριφερθεί καλύτερα την επόμενη φορά. Τέλος, αποκαθιστώ σημαίνει επανασυνδέω τη σχέση ανάμεσα στο γονιό και το παιδί.

Με τα μικρά παιδιά, είναι εύκολο να λες όλην την ώρα «μη» σα να έχει κολλήσει η βελόνα του γραμμοφώνου

Οταν τα παιδιά είναι μικρά, συνήθως το μόνο που λέμε είναι «μη, μη, μη,» ή «όχι, όχι, όχι!» σαν το δίσκο που έχει κολλήσει η βελόνα στο ίδιο σημείο. Οταν τα παιδιά μας είναι μικρά, πολλές φορές χρειάζεται να πούμε «όχι» για να τα προστατέψουμε. Αλλά μερικές φορές ολόκληρη η μέρα τους μπορεί να είναι ένα ατέλειωτο «όχι ή μη». Θα μπορούσες, αντίθετα, να επινοείς κάτι θετικό όταν μπορείς. Για παράδειγμα, αν προσπαθούν να πάρουν το ποτήρι σου με το νερό, απομάκρυνέ το και πες, «Θα χυθεί το νερό και θα βραχείς». Ή αν κάνουν κάποιο puzzle και βάζουν τα κομμάτια λάθος, δοκίμασε να πεις: «Πολύ ωραία προσπάθεια, αλλά για να δοκιμάσουμε αλλιώς». Να λες όχι όταν χρειάζεται, αλλά προσπάθησε να βρεις μία πιο θετική προσέγγιση στην επικοινωνία.

Δεν έχω διάθεση! Δε θέλω να πάω!

Σας έτυχε ποτέ να πείτε, «δεν έχω διάθεση, δε θέλω να πάω»; Ολοι μας το έχουμε πει κατά καιρούς. Και μερικές φορές μπορεί να υπάρχει σοβαρός λόγος. Αλλά πολλές φορές δε θέλουμε να κάνουμε κάτι γιατί απλούστατα σκεφτόμαστε τον εαυτούλη μας και όχι τους άλλους – τον άντρα μας, τη γυναίκα μας, τον αδελφό μας, την αδελφή μας, τα παιδιά μας ή τους φίλους μας. Τα παιδιά μας πρέπει να μας δουν να κάνουμε πρόθυμα και με χαρά κάποια πράγματα γιατί το θέλουν οι άλλοι και μάλιστα να υιοθετήσουν κι εκείνα μια τέτοια στάση. Γι’ αυτό, την επόμενη φορά που θα σου ζητήσουν να κάνεις κάτι, αντί να γκρινιάσεις και να πεις: «Εντάξει, αφού το θέλεις», να πεις: «Σίγουρα, μετά χαράς!»

Αντρες, θέλετε να κερδίσετε μερικούς πόντους στη σχέση σας με τη γυναίκα σας;

Να σας πω τι να κάνετε: Ρώτησε τη γυναίκα σου τι κάνει. Ξέρω, σας φαίνεται πολύ απλό, αλλά μ’ αυτήν τη μικρή ερώτηση θα καταλάβει ότι ενδιαφέρεστε για όσα γίνονται στη ζωή της. Φυσικά, έχει σημασία ο τρόπος που ρωτάς. Διάλεξε κάποια ώρα που τα παιδιά δεν είναι εκεί γύρω και υπάρχει ηρεμία. Μετά, κάνε την ερώτηση με πραγματικό ενδιαφέρον. Ή ακόμα καλύτερα, βάζοντας το χέρι σου γύρω από το λαιμό της. Ίσως να ξαφνιαστεί στην αρχή, αλλά μην προσβληθείς. Πες της ότι πραγματικά θέλεις να μάθεις αν όλα είναι εντάξει, κι ύστερα να είσαι έτοιμος να την ακούσεις.

Εβαλες τον εαυτό σου στη θέση του υιοθετημένου παιδιού σου;

Για να καταλάβεις πώς πρέπει να φέρεσαι στο υιοθετημένο παιδί σου, πρέπει να βάλεις τον εαυτό σου στη θέση του. Πώς θα ένιωθες αν χώριζαν οι γονείς σου; Πώς θα ένιωθες αν κάποιος από τους γονείς σου ξαναπαντρευόταν; Και πώς θα ένιωθες αν είχες τώρα κάποιο ξένο άτομο να σου λέει τι να κάνεις; Για ένα παιδί είναι μία πολύ σημαντική μεταβατική περίοδος όταν αποκτήσει κάποιον θετό γονιό. Γι αυτό, όταν δεν συμπεριφέρεται καλά ή δεν είναι όπως θάπρεπε μαζί σου, πριν χάσεις την ψυχραιμία σου ή πάρεις το θέμα προσωπικά, περπάτησε για ένα μίλι με τα δικά του παπούτσια, και …

Πώς αντέχει ο γάμος σου τις πιέσεις;

Είναι εύκολο να είσαι ευγενικός/ή με τον/την σύντροφό σου όταν όλα πάνε καλά. Πώς όμως συμπεριφέρεστε ο ένας στον άλλον όταν συναντάτε προβλήματα στο δρόμο σας; Οι λογαριασμοί να πρέπει να πληρωθούν κι ο τραπεζικός λογαριασμός να είναι άδειος … κάποιο παιδί να είναι άρρωστο και να θέλει διαρκή φροντίδα … ο έφηβός σας να κάνει την επανάστασή του … ίσως να θέλεις να ρίξεις όλη την ευθύνη και την απογοήτευσή σου στον/στην σύντροφό σου. Καλύτερα όμως να τα αντιμετωπίσετε από κοινού, αντί να επιτίθεστε ο ένας στον άλλον. Αν διατηρήσετε την ψυχραιμία σας και δείξετε ευγένεια τότε ο γάμος σας μπορεί πραγματικά να γίνει πιο στερεός.

* Ο Σταύρος Θεοφάνους είναι κοινωνιολόγος και έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με θέματα που αφορούν την οικογένεια, όπως γάμος, συζυγικές σχέσεις, ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών, διαζύγιο, κλπ. Από το 2006 και μετά δημοσιεύονται άρθρα του στην ελληνική εφημερίδα «Ομογένεια» του Σικάγου των Η.Π.Α. Επίσης δημοσιεύονται σε εφημερίδες της Αυστραλίας, Αγγλίας και Καναδά. Τέλος, με το ίδιο πάντα θέμα, είχε εβδομαδιαίες ημίωρες ραδιοφωνικές εκπομπές με τις Ελληνικές Ωρες Σικάγου στο WEEF 1430AM. Είναι Πρόεδρος της Αδελφότητας Κυπρίων Σικάγου.

