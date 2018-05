Ποιος είναι ο Δημήτριος Παγουρτζής – Τι είπε στο «ΑΡ» ο π. Σιταράς που τον είχε γνωρίσει

Ο ελληνικής καταγωγής -όπως όλα δείχνουν από τις έως τώρα πληροφορίες- Δημήτριος Παγουρτζής (Dimitrios Pagourtzis), 17 ετών, τέθηκε υπό κράτηση, χωρίς εγγύηση, με βαριές κατηγορίες ως ύποπτος για το μακελειό στο λύκειο του Τέξας.

Φέρεται να σχεδιάζε την επίθεση, από σημειώσεις σε προσωπικά του ημερολόγια -στον υπολογιστή και το κινητό του τηλέφωνο, τα οποία έχει στην κατοχή της η αστυνομία- ενώ είχε αναρτήσει στο Facebook μία μπλούζα που έγραφε «Γεννημένος να σκοτώνει» (Born to Kill).

Χρησιμοποίησε όπλα του πατέρα του, όπως είπε ο κυβερνήτης του Τέξας, Greg Abbott, για να σκοτώσει 10 ανθρώπους και να τραυματίσει ακόμη 10 σύμφωνα με τις Αρχές, έγραψε το «ΑΡ». Το κίνητρο δεν κατέστη σαφές, τις πρώτες ώρες τουλάχιστον μετά το αιματηρό περιστατικό.

Το περιστατικό δεν συνάδει με το προφίλ που περιέγραψαν φίλοι του: Ενας συγκρατημένος νέος, ένας αθλητής που είχε συζητήσει την απόκτηση δικών του όπλων, αλλά δεν είχε δώσει, από όσο είπαν, προειδοποιητικά σημάδια για βία.

Ο π. Στέλιος Σιταρας (Stelios Sitaras) της εκκλησίας της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Γκάλβεστον του Τέξας, είπε πως είχε συναντηθεί με τον Παγουρτζή όταν ο νέος αποτελούσε μέλος μίας χορευτικής ομάδας -«Τα Θαλασσοπούλια» σύμφωνα με φωτογραφία στο διαδίκτυο- στο ετήσιο φεστιβάλ της ελληνικής κοινότητας της περιοχής τον Οκτώβριο.

Ο ίδιος ανέφερε ότι η οικογένεια Παγουρτζή ανήκουν σε κοντινή ενορία, χωρίς να την κατονομάσει. Είπε ακόμη ότι δεν είχε ακούσει ο νεαρός να έχει κάποιου είδους προβλήματα. «Είναι ένα ήσυχο αγόρι», δήλωσε ο ιερέας. «Δεν θα σκεφτόσουν ποτέ ότι θα έκανε κάτι τέτοιο», πρόσθεσε.

Στην ίδια σελίδα στο Facebook με το μπλουζάκι «Born to Kill» αναφέρεται πως ο Παγουρτζής σχεδίαζε να ενταχθεί στους U.S. Marine Corps του χρόνου. Αλλά από τους Marine Corps είπαν στο «The Associated Press» ότι εξετάζοντας τα σχετικά αρχεία τους δεν βρήκαν κανέναν με αυτό το όνομα.

Οι συμμαθητές του, περιέγραψαν τον Παγουρτζή ως ήσυχο, με αγάπη για τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, ο οποίος συχνά φορούσε μαύρη καμπαρντίνα με μαύρες μπότες στην τάξη. Επαιξε ποδόσφαιρο στην μικρή ομάδα του σχολείου και χόρευε ως μέλος χορευτικού εκκλησίας.

Οσοι τον ήξεραν σοκαρίστηκαν από το γεγονός ότι εμπλέκεται στο μακελειό.

Ο Michael Farina, 17 ετών, είπε ότι μεγάλωσε με τον Παγουρτζή και έπαιζε ηλεκτρονικά παιχνίδια μαζί του. Ανέφερε ότι ο Παγουρτζής γνώριζε πολλά για όπλα και θυμάται να τον ρωτά ποιο να πάρει όταν θα μεγάλωνε.

«Είμαι κάπως άναυδος. Δεν είχαμε κάποια ‘προειδοποίηση’», επεσήμανε. Οσο για το ντύσιμο με την μαύρη καμπαρντίνα και τις μαύρες μπότες σχολίασε: «Υποθέτω πως θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένα είδος στυλ». Δεν ήταν κάποιος που έμπλεκε σε προβλήματα, είπε και τον περιέγραψε ως έναν «κανονικό μαθητή».

Το αμερικανικό ΜΜΕ heavy.com μεταξύ άλλων, ανέφερε πως είναι γιος του Αντώνιου Παγουρτζή (Antonios Pagourtzis), Ελληνα μετανάστη, με καταγωγή από την Καρδίτσα. Ως μητέρα του αναφέρεται η Ρόουζ Μαρία Κοσμετάτου/Παγουρτζή (Rose Maria Kosmetatos/Pagourtzis). Οι πληροφορίες αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί επίσημα.

Μία γυναίκα που απάντησε στο τηλέφωνο σε αριθμό που συνδέεται με την οικογένεια του Παγουρτζή αρνήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο στο «ΑP». «Δώστε μας τον χρόνο μας αυτή την στιγμή, ευχαριστούμε», απάντησε.

Ενας 16χρόνος, ο Tristen Patterson που είπε ότι θεωρεί τον Δημήτριο Παγουρτζή φίλο, ανέφερε ότι ο ύποπτος δράστης είχε ενδιαφέρον για τα όπλα και ηλεκτρονικά παιχνίδια προσομοίωσης πολέμου, αλλά ποτέ δεν είχε μιλήσει σχετικά με το να σκοτώσει ανθρώπους.

Ακόμη, σημείωσε ότι ο Παγουρτζής δεν έδειξε σημάδια ότι είχε υποστεί κάποιου είδους bullying, αλλά σπάνια μιλούσε για τον εαυτό του. Ορισμένες φορές θα έμπαινε στην τάξη «κάνοντας σαν λίγο λυπημένος. Λίγο υποτονικός…Αλλά ποτέ δεν μιλούσε για το γιατί».

Μάρτυρες του μακελειού ανέφεραν ότι είδαν τον ύποπτο να φορά μπλουζάκι «Born to Kill» και «στρατιωτικά άρβυλα». Ηταν «ήσυχος» και «ήρεμος», είπαν. Σύμφωνα με την προσωπική σελίδα του Παγουρτζή στο Facebook, η οποία δεν είναι ενεργή πλέον, είναι μαθητής της 11ης τάξης στο Santa Fe High School.

Σε αυτή τη σελίδα, ο Παγουρτζής προωθούσε ένα κανάλι στο YouTube με το ψευδώνυμο «Comma Kazi». Εχει τρία βίντεο διαφόρων τραγουδιών ραπ. Τελευταία ενημέρωσή της ήταν το 2013.

Τον Οκτώβριο του 2016 ο Παγουρτζής αναφέρθηκε ότι έπαιξε «τεράστιο ρόλο» στη νίκη με 14-0 της ομάδας ποδοσφαίρου του Santa Fe JV. Το 2013, στην Galveston County Daily News ο Παγουρτζής αναφέρεται ως μαθητής που τιμήθηκε στο Santa Fe Junior High School.

Σε μία σελίδα στο Tumblr που φέρεται να ανήκει στον Παγουρτζή γίνεται αναφορά στο λύκειο Parkland, Florida και τον κατηγορούμενο για το εκεί μακελειό, Nikolas Cruz. «Δεν εγκρίνω» (I do not condone) είναι ο τίτλος της σελίδας αυτής.

Ακόμη, ένας λογαριασμός του Instagram που φαίνεται να ανήκει στον Παγουρτζή έχει τρεις μόνο φωτογραφίες. Η μία δείχνει ένα πιστόλι και ένα μαχαίρι, ενώ μία άλλη δείχνει ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι με πυροβολισμούς.