«Τρομοκρατική επίθεση» λέει ο Τραμπ για το συμβάν σε Νέα Υόρκη με 8 νεκρούς τουλάχιστον (βίντεο)

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. «Οι σκέψεις, τα συλλυπητήρια και οι προσευχές μου στα θύματα και τις οικογένειες, της τρομοκρατικής επίθεσης στην πόλη της Νέας Υόρκης. Ο Θεός και η χώρα μας είναι μαζί σας!» έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για το αιματηρό περιστατικό στο νότιο Μανχατάν, με οδηγό να μπαίνει σε ποδηλατόδρομο με φορτηγάκι που είχε νοικιάσει και να παρασύρει στο θάνατο 8 ανθρώπους και να τραυματίζει αρκετούς ακόμη.

My thoughts, condolences and prayers to the victims and families of the New York City terrorist attack. God and your country are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 Οκτωβρίου 2017

«Πρέπει να μην επιτρέψουμε στον ISIS να επιστρέψει ή να μπει στη χώρα μας αφού τους νικήσαμε στη Μέση Ανατολή και αλλού. Αρκετά!» πρόσθεσε ο κ. Τραμπ.

We must not allow ISIS to return, or enter, our country after defeating them in the Middle East and elsewhere. Enough! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 Οκτωβρίου 2017

Λίγο νωρίτερα, αφού είχε ενημερωθεί για το συμβάν έκανε λόγο για «μία ακόμη επίθεση από ένα πολύ άρρωστο διαταραγμένο άτομο. Οι αρχές του νόμου παρακολουθούν στενά. ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΗΠΑ!».

In NYC, looks like another attack by a very sick and deranged person. Law enforcement is following this closely. NOT IN THE U.S.A.! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 Οκτωβρίου 2017

Το περιστατικό

Ενας 29χρονος άντρας, οδήγησε ένα νοικιασμένο φορτηγάκι σε έναν πολυσύχναστο ποδηλατόδρομο κοντά στο μνημείο του World Trade Center στο νότιο Μανχάταν της Νέας Υόρκης, παρασύροντας στο θάνατο τουλάχιστον 8 ανθρώπους και τραυματίζοντας αρκετούς ακόμη.

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Μπιλ ντε Μπλάσιο έκανε λόγο για μία «ιδιαίτερα δειλή πράξη τρόμου» που είχε στόχο αθώους πολίτες (cowardly act of terror, σ.σ. ουκ ολίγες φορές αξιωματούχοι σε δηλώσεις τους χρησιμοποιούν το terror αντί του terrorism). Ο κυβερνήτης ΝΥ, Αντριου Κουόμο, μίλησε για επίθεση από «μοναχικό λύκο», σημειώνοντας πως δεν υπήρχαν αποδείξεις πως το περιστατικό αποτελούσε μέρος ευρύτερου σχεδίου.

Ο δράστης πυροβολήθηκε από αστυνομικό, αφού βγήκε από το όχημα, με, όπως αποδείχθηκε, από ένα ψεύτικο πιστόλι σε κάθε χέρι. Συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Η κατάσταση της υγείας του δεν έγινε γνωστή άμεσα, αλλά αναφέρθηκε πως φώναξε «Αλλαχου Ακμπαρ» (Ο Αλλάχ είναι μεγάλος). ΜΜΕ αρχικά ανέφεραν ότι πρόκειται για τον Sayfullo Habibullaevic Saipov με υπηκοότητα από το Ουζμπεκιστάν, με διεύθυνση στην Τάμπα, της Φλόριδα.

Special Report SPECIAL REPORT: Multiple people injured; NYPD responds to reports of shots fired in Lower Manhattan: http://7ny.tv/2yhZhV7 Posted by ABC7NY on Tuesday, October 31, 2017

Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για σκηνές πανικού και αίματος, με ανθρώπους να ουρλιάζουν από φόβο, ενώ το μονοπάτι είχε διαλυμένα ποδήλατα και σορούς, καλυμμένες με σεντόνια. Το φορτηγάκι αφού παρέσυρε πλήθος για αρκετή ώρα έπεσε επάνω σε ένα κίτρινο σχολικό λεωφορείο τραυματίζοντας δύο ενήλικες και δύο παιδιά.

Εκτός από τους νεκρούς υπήρχαν τουλάχιστον 11 τραυματίες σοβαρά, σύμφωνα με την Αστυνομία.

New York Police Department holds a news conference following a deadly incident in Manhattan Posted by TIME on Tuesday, October 31, 2017

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Σάρα Χάκαμπι Σάντερς, δήλωσε πως ο κ. Τραμπ, ενημερώθηκε από τον προσωπάρχη, Τζον Κέλι και «θα ενημερώνεται συνεχώς καθώς νέες πληροφορίες γίνονται γνωστές». «Οι σκέψεις μας και οι προσευχές μας είναι με όλους όσους επηρεάζονται», πρόσθεσε.

Αναρτήσεις στο Twitter για το συμβάν έκανε και η ομογενής, υποψήφια δήμαρχος Νέας Υόρκης, Νικόλ Μαλλιωτάκη.

Horrific incident in lower Manhattan. While we wait for facts, lets pray for recovery of those injured and for the families of victims. — Nicole Malliotakis (@NMalliotakis) 31 Οκτωβρίου 2017

God bless our first responders, brave NYPD who confronted the terrorist and took appropriate action. #NYC will stand united against terror. — Nicole Malliotakis (@NMalliotakis) 31 Οκτωβρίου 2017

Αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στην εφημερίδα New York Times έκαναν λόγο για σκηνές πανικού. «Θεέ μου! Ενα αυτοκίνητο παρέσυρε δύο ανθρώπους και συγκρούστηκε με ένα σχολικό λεωφορείο. Βλέπω δύο πτώματα και κατεστραμμένα ποδήλατα στο οδόστρωμα» έγραψε ένας χρήστης του Twitter.

Incident in Lower Manhattan BREAKING NBC News Special Report: Multiple people are dead and several are injured following an incident in lower Manhattan. Posted by NBC News on Tuesday, October 31, 2017

Μια 14χρονη μαθήτρια του Λυκείου Στίβενσαντ που βρίσκεται πολύ κοντά στο σημείο, είπε ότι ο ύποπτος κρατούσε δύο όπλα. «Νομίζαμε ότι είχε σχέση με το Χάλογουιν. Αρχισε να τρέχει στον δρόμο. Ήταν και ένας δεύτερος άνδρας με πράσινο πουκάμισο που τον κυνηγούσε. Άκουσα τέσσερις με έξι πυροβολισμούς. Ολοι άρχισαν να τρέχουν» αφηγήθηκε.

Πόλεις σε όλο τον Κόσμο είναι σε κατάσταση συναγερμού για επιθέσεις από εξτρεμιστές με οχήματα. Το Ισλαμικό Κράτος ενθαρρύνει τους πιστούς του να σκοτώσουν ανθρώπους και η Αγγλία, η Γαλλία και η Γερμανία έχουν ήδη αντιμετωπίσει θανατηφόρες επιθέσεις με οχήματα τα τελευταία χρόνια.