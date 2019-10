Ο πρόεδρος Τραμπ χαρακτηρίζει τη διαδικασία παραπομπής του ως «πραξικόπημα»

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το βράδυ της Τρίτης τη διαδικασία παραπομπής με την οποία είναι δυνητικά αντιμέτωπος «πραξικόπημα», κλιμακώνοντας ακόμη περισσότερο την επίθεση που εξαπολύει τις τελευταίες ημέρες εναντίον της αντιπολίτευσης των Δημοκρατικών.

«Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι αυτό που γίνεται δεν είναι παραπομπή, είναι πραξικόπημα, με σκοπό να αφαιρεθούν από τον λαό η εξουσία του, η ψήφος του, οι ελευθερίες του, η δεύτερη τροπολογία (του Συντάγματός) του, η θρησκεία του, ο στρατός του, το τείχος του στα σύνορα, και τα ελέω Θεού δικαιώματα» των πολιτών των ΗΠΑ, εξεμάνη ο Ρεπουμπλικάνος σε ανάρτησή του στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter, πληκτρολογώντας τη λέξη «πραξικόπημα» με κεφαλαία όπως συνηθίζει για έμφαση.

….People, their VOTE, their Freedoms, their Second Amendment, Religion, Military, Border Wall, and their God-given rights as a Citizen of The United States of America!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2019