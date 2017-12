Πρεμιέρα της ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή «Καζαντζάκης» στη Νέα Υόρκη (βίντεο)

Με μεγαλη χαρα προλόγισα τη πρεμιερα της ταινίας «ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» που ξεκίνησε το διεθνές «ταξίδι» της απο τη Νέα Υόρκη και συγκεκριμένα απο το NEW YORK INSTITUTE OF TECHNOLOGY σημερα 10 Δεκεμβρίου 2017. Η Avant Premiere είναι αφιερωμένη στον Νίκο & Κάρολ Μούγιαρη, εις μνήμην του γιού τους Αλέξη Μούγιαρη. Την εκδήλωση ανοίξαν με ομιλία τους ο σκηνοθέτης της ταινίας Γιάννης Σμαραγδής με την παραγωγό σύζυγό του Ελένη Σμαραγδή ενώ παρευρίσκετο επίσης και η πρωταγωνίστρια της ταινίας Μαρίνα Καλογήρου. Μας τιμησαν με τη παρουσία τους ολοι οι επιχειρηματίες – χορηγοί που με την οικονομική τους υποστήριξη επετρεψαν το «ταξίδι» της ταινίας στο εξωτερικό, οι επικεφαλείς των Ελληνο-Αμερικανικών Αρχων και Οργανώσεων, των Κυπριο-Αμερικανικών Αρχών και Οργανώσεων και όλα τα ομογενειακά media.Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι συμμετείχαν : o Γενικός Πρόξενος της Ελλάδος στη Νέα Υορκη Δρ. Κωνσταντίνος Κουτρας με τη συζυγό του, η Πρόξενος κυρία Λανα Ζοχιου, ο Γενικος Πρόξενος της Κυπρου στη Νέα Υορκη Πρεσβυς κ. Βασιλης Φιλιππου, ο Senator Michael Giannaris, η AssemblyWoman Nicole Malliotakis, ο κ. Τζίμη Ντεμέτρο, Πρόεδρος του Ελληνικου Φεστιβάλ Κινηματογραφου στη ΝΥ , ο κ. Γιώργος Μιχαηλίδης, Επικεφαλής του Εμπορικού Γραφείου στη ΝΥ, η κυρία Γκρετα Καματερού, Επικεφαλής του ΕΟΤ στη ΝΥ, η Πρόεδρος της Atlantic Bank κυρία Νανσυ Παπαιωάννου, ο Πρεσβυς κ. Λουκάς Τσιλας, η κυρία Ανθούλα Κατσιματίδης που συμμετέχει στη ταινία, , ο κ. Πητερ Μετης, Πρόεδρος του Συλλόγου Ελληνο-Αμερικανών Δικηγόρων, ο κ. Μιχάλης Χαρτοφίλης, Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Ελληνο-Αμερικανών Δικηγόρων, η κυρία Φανη Τραταρος, Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανού Συλλόγου Τραπεζιτών, η κυρία Catherine Fleming, Rector of the New York University, o κ. Χρήστος Κουτσης επικεφαλης της Investors Bank, ο κ. Παπαστυλιανου απο την FEDERATION OF CYPRIOT AMERICAN ORG. και πολλοί αλλοι.Το 19th Annual Capital Link Invest in Greece Forum που διοργνανώνεται στη Νεα Υόρκη την επομενη μέρα Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου προσκάλεσε όλους τους ομιλητές του Συνεδρίου, να τιμήσουν με τη παρουσία τους τη πρεμιέρα της ταινίας στο διεθνές της ταξίδι με αφετηρία τη Νέα Υόρκη.ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΠΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΟΥΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΕΤΡΕΨΑΝ ΤΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΤΑΙΝΊΑΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ : NICOS & CAROL MOUYIARIS – ANIFTOS STEVE/ TECHNICO CONSTRUCTION – BORNOZI OLGA – COMODROMOS ANDREAS D. – COLANGELO VICKY – DENNIS MEHIEL / ALL THE WAY FOUNDATION – HERITAGE REALTY / GEORGE CONSTANTIN – PHILIP CHRISTOPHER – DEMETRO JAMES – ERNST & YOUNG – FEDERATION OF CYPRIOT AMERICAN ORGANIZATIONS – HALC – TOM & LIA IOANNOU – PETER KAKOYIANNIS – ANDREAS KRAMVIS – MANATOS ANDREW – MIKE MANATOS/MANATOS & MANATOS – N. PAUL & PAMELA MASTURZO – NICOLAS NICOLAOU – THOMAS V. PAPATHOMAS – NICOS PAPHITIS/INVESTORS BANK – PETER POULOS – JOHN N TELEVANTOS – SAVAS TSIVICOS – GEORGE TSUNIS – LUIGI TREDICIΤον συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε η Capital Link Inc.: http://forums.capitallink.com/greece/2017/movie.html

Posted by Olga Bornozi on Sunday, December 10, 2017