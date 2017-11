ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Στις 12 Νοεμβρίου 2017, το πρόγραμμα πολυμέσων Humanity On The Move του Force Film Foundation θα πραγματοποιήσει πρεμιέρα της ταινίας Sky and Ground, στο Φεστιβάλ DOC NYC της Νέας Υόρκης.

Η ταινία ακολουθεί την ιστορία μίας συριοκουρδικής οικογένειας, τα μέλη της οποίας ταξίδεψαν 3.000 μίλια μέσα από την Ευρώπη, προσπαθώντας να φτάσουν στο Βερολίνο.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι υποστηρικτής του προγράμματος πολυμέσων Humanity On The Move μέσω του Force Film Foundation.

Το Force Film Foundation ιδρύθηκε το 2006, με στόχο τη δημιουργία μέσων και εργαλείων κινητής τηλεφωνίας για την εκπαίδευση και την ενδυνάμωση των πολιτών προκειμένου να λάβουν δράση σε βασικά ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης.

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πρόγραμμα Humanity on the Move, πατήστε εδώ.

Πηγή: SNF.org.