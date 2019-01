Πρεμιέρα του «The Great Tamer» του Δημήτρη Παπαϊωάννου στην Αμερική

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ. Την Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου, ο διεθνούς φήμης Ελληνας χορογράφος και σκηνοθέτης Δημήτρης Παπαϊωάννου θα παρουσιάσει, για πρώτη φορά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το έργο του «The Great Tamer», με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Η πρεμιέρα της παράστασης θα πραγματοποιηθεί στο Center for the Art of Performance του Πανεπιστήμιου της Καλιφόρνια, στο Λος Άντζελες. Στη συνέχεια, η παράσταση θα παρουσιαστεί στο University Musical Society, του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, για δύο συνεχόμενες ημέρες, στις 18 και 19 Ιανουαρίου.

Στο πλαίσιο των παραστάσεων, και για την περαιτέρω προώθησή τους, θα πραγματοποιηθούν ομιλίες, ημερίδες καθώς και ανοιχτές συζητήσεις πριν και μετά το τέλος της παράστασης.

Γεννημένος στην Αθήνα, το 1964, ο Δημήτρης Παπαϊωάννου έγινε ευρύτατα γνωστός ως δημιουργός των Τελετών Έναρξης και Λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας του 2004.

Η εφημερίδα The London Evening Standard γράφει για την παράσταση «The Great Tamer»: «Σπάνια τόσο σουρεαλιστικοί εφιάλτες δημιουργούν τόση χαρά», ενώ σύμφωνα με μία κριτική της εφημερίδας The Guardian: «οι θεατές θα ενθουσιαστούν με την αέναη κίνηση του οράματος του Παπαϊωάννου».

Πηγή: SNF.org.