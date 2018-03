Προτιμότερη η άσκηση από την απώλεια βάρους για τους καρδιοπαθείς (έρευνα)

0 SHARES Share Tweet

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Για τα άτομα που πάσχουν από στεφανιαία νόσο, η απώλεια βάρους δεν θα παρατείνει τη ζωή τους, αλλά η σωματική άσκηση. Αυτό προκύπτει από νέα επιστημονική έρευνα.

Προς έκπληξή τους, Νορβηγοί ερευνητές διαπίστωσαν ότι σε ορισμένους ασθενείς με στεφανιαία καρδιακή νόσο -αυτούς με φυσιολογικό βάρος- η απώλεια βάρους αύξησε τον κίνδυνο θανάτου αντί να τον μειώνει, όπως πιστεύεται.

Η επιστημονική αυτή μελέτη, που δημοσιεύεται στο Journal of the American College of Cardiology, περιελάμβανε 3.307 ασθενείς που παρακολουθήθηκαν κατά μέσο όρο 16 χρόνια. Κατά τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων της μελέτης υπήρξαν 1.493 θάνατοι.

Η μείωση του δείκτη μάζας σώματος κατά περισσότερο από 0,10 το χρόνο συνδέθηκε με την αύξηση κατά 30% του κινδύνου θανάτου, αλλά μόνο σε εκείνες τις περιπτώσεις ατόμων που είχαν φυσιολογικό σωματικό βάρος στην αρχή. Η αύξηση του σωματικού βάρους δεν συνδέθηκε με τη θνησιμότητα.

Σε σύγκριση με τους ασθενείς που δεν αθλούνταν, όσοι έκαναν 150 λεπτά μέτρια άσκηση την εβδομάδα μείωσαν τον κίνδυνο θανάτου τους κατά 19%. Οσοι ασκούνταν περισσότερο από αυτό είχαν μείωση κατά 36% ως προς τη θνησιμότητα.

Ο επικεφαλής συντάκτης της εν λόγω έρευνας, Trine Moholdt, ερευνητής στο Νορβηγικό Πανεπιστήμιο Επιστήμης και Τεχνολογίας, δήλωσε ότι πρόκειται για μια μελέτη παρατήρησης και είναι πιθανό οι άνθρωποι που έχασαν το βάρος τους να είναι πιο άρρωστοι από άλλους, γεγονός που θα μπορούσε να εξηγήσει την αυξημένη θνησιμότητα τους.

Σύμφωνα, εξάλλου, με μια άλλη πρόσφατη έρευνα, οι ημικρανίες σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών προβλημάτων όπως εμφράγματα, εγκεφαλικά, θρομβώσεις και καρδιακές αρρυθμίες.

Αν και ο απόλυτος κίνδυνος παραμένει μικρός, οι ερευνητές του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου του Ωρχους και του Πανεπιστημίου Στάνφορντ της Καλιφόρνιας, με επικεφαλής τον Δρα Κάσπερ Αλντερμποργκ, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό British Medical Journal, τόνισαν ότι «η ημικρανία πρέπει να θεωρείται ισχυρός και μόνιμος παράγοντας κινδύνου για τις περισσότερες καρδιαγγειακές παθήσεις τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες».

Περίπου ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από ημικρανίες και για μερικούς αυτές έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην ποιότητα της ζωής τους.

Προηγούμενες μελέτες είχαν δείξει μια σχέση ανάμεσα στις ημικρανίες και στα εγκεφαλικά και τα εμφράγματα, ιδίως στις γυναίκες. Η νέα μελέτη επιβεβαιώνει και επεκτείνει αυτή τη συσχέτιση αφενός και στα δύο φύλα και αφετέρου σε περισσότερα καρδιαγγειακά προβλήματα.

Οι ερευνητές σύγκριναν στοιχεία για 51.000 ανθρώπους με διαγνωσμένη ημικρανία με 510.000 ανθρώπους που δεν αντιμετώπιζαν αυτόν τον τύπο κεφαλαλγίας. Η μέση ηλικία διάγνωσης της ημικρανίας ήταν τα 35 έτη και το 70% των πασχόντων ήταν γυναίκες.