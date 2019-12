Πρόσω ολοταχώς για BREXIT – Συντριπτική ήττα των Εργατικών – Συγχαρητήριο μήνυμα Τραμπ σε Τζόνσον

ΛΟΝΔΙΝΟ. Το Brexit θα υλοποιηθεί “εγκαίρως” στις 31 Ιανουαρίου χωρίς “αν ή αλλά”, δεσμεύτηκε ο ηγέτης των Συντηρητικών Μπόρις Τζόνσον μετά τη νίκη του στις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν χθες Πέμπτη στη Βρετανία. “Θα υλοποιήσουμε το Brexit εγκαίρως στις 31 Ιανουαρίου, χωρίς αν ή αλλά ούτε ίσως”, δήλωσε ο Τζόνσον απευθυνόμενος σε πλήθος υποστηρικτών του που τον επευφημούσε. Οι Συντηρητικοί του Μπ. Τζόνσον εξασφαλίζουν την πλειοψηφία των εδρών του κοινοβουλίου

“Τα καταφέραμε, το κάναμε”, σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι οι εκλογές αυτές έδωσαν τέλος στην απειλή για τη διεξαγωγή δεύτερου δημοψηφίσματος. Με αυτήν την εντολή θα μπορέσουμε επιτέλους να υλοποιήσουμε το Brexit, πρόσθεσε.

Επειτα απ’ όλα τα επιχειρήματα και τις μαζικές πορείες, οι αντίπαλοι του Brexit βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με μια σκληρή αλήθεια, μετά την πιθανή σαρωτική νίκη του πρωθυπουργού Μπόρις Τζόνσον: δεν θα υπάρξει δεύτερο δημοψήφισμα· το διαζύγιο από την Ευρώπη είναι αναπόφευκτο.

Με τους Συντηρητικούς έτοιμους να κερδίσουν τη μεγαλύτερη πλειοψηφία τους από το 1987, ο Τζόνσον θα μπορέσει να περάσει από το κοινοβούλιο τη συμφωνία του για το διαζύγιο, επιτρέποντας στη Βρετανία να αποχωρήσει από την ΕΕ τον ερχόμενο μήνα.

Θα είναι η πιο σημαντική γεωπολιτική κίνηση της χώρας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Μερικοί υποστηρικτές ενός δεύτερου δημοψηφίσματος για το Brexit κατηγόρησαν τον εαυτό τους για τη συντριπτική ήττα. Η κύρια οργάνωση που έκανε εκστρατεία για ένα δεύτερο δημοψήφισμα, η People’s Vote, κατέρρευσε, ενώ ο ηγέτης του αντιπολιτευόμενου Εργατικού Κόμματος ήταν αμφίσημος, καθώς υποσχέθηκε να παραμείνει ουδέτερος σε μια νέα ψηφοφορία.

«Είμαι αναστατωμένος και όπως όλοι στην κοινότητα του ‘remain’ θα ήθελα να είχαμε πιο ικανή εκπροσώπηση», λέει ο Μάικ Γκαλσγουόρθι, ο οποίος διεξήγαγε εκστρατεία κατά του Brexit.

Το δημοψήφισμα του 2016 για τη συμμετοχή στην ΕΕ ήταν το πιο πολωτικό ζήτημα στην πρόσφατη βρετανική ιστορία, αποκρυσταλλώνοντας διαιρέσεις ανάμεσα σε πόλεις και κωμοπόλεις, νέους και ηλικιωμένους, τους κερδισμένους της παγκοσμιοποίησης και αυτούς που έμειναν πίσω.

Για πολλούς φιλευρωπαίους στη Βρετανία, ένα νέο δημοψήφισμα αντιπροσώπευε την καλύτερη ευκαιρία για να τερματισθεί η αναταραχή και η πολιτική παράλυση. Αν ενώνονταν σε μια ενιαία πολιτική δύναμη, μπορεί να είχαν μια ευκαιρία να ανατρέψουν το αποτέλεσμα.

Επιπλέον των αδυναμιών τους, οι αποκαλούμενοι «remainers» ξεπεράσθηκαν από τα πράγματα.

Τα τρία τελευταία χρόνια η υποστήριξη της παραμονής στην ΕΕ ερχόταν πρώτη σε όλες σχεδόν τις δημοσκοπήσεις, προκαλώντας μερικές από τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις στην πρόσφατη ιστορία της Βρετανίας. Δύο φορές το κοινοβούλιο υποχρέωσε να καθυστερήσει το Brexit.

Όμως τα κύρια αντιπολιτευόμενα κόμματα δεν κατάφεραν να συνεργασθούν για να διαμορφώσουν μια λειτουργική διακομματική συμμαχία, κάνοντας εκατομμύρια Βρετανούς να απορούν.

Ενώ οι Συντηρητικοί ενοποίησαν την ψήφο αυτών που θέλουν την αποχώρηση από την ΕΕ, οικοδομώντας έναν συνασπισμό ψηφοφόρων υπέρ του Brexit απ’ όλες τις εκλογικές περιφέρειες και τις τάξεις, αυτοί που διεξήγαν εκστρατεία για ένα νέο δημοψήφισμα πάσχιζαν για να κερδίσουν υποστηρικτές ή για να συμφωνήσουν σ’ ένα ενοποιημένο σχέδιο.

Διαιρεμένοι

Η Τζίνα Μίλερ, η οποία διεξήγαγε εκστρατεία για ένα δεύτερο δημοψήφισμα, ήταν μεταξύ αυτών που δέχονται πως δεν υπάρχει επιστροφή. «Σίγουρα δεν θα υπάρξει άλλη ψηφοφορία», δήλωσε προσθέτοντας πως το Brexit «θα περάσει ως μια πράξη του κοινοβουλίου, στη συνέχεια θα επικυρωθεί ως διεθνής συνθήκη και θα έχουμε αποχωρήσει».

Κλειδί στην ήττα του στρατοπέδου του «Remain» ήταν η άρνηση του Εργατικού Κόμματος να συμμετάσχει σε μια πρωτοβουλία με στόχο την ενθάρρυνση της ψήφου τακτικής, στο πλαίσιο της οποίας υποστηρίζεται ένας υποψήφιος για να εμποδισθεί ένας άλλος μάλλον, παρά επειδή χαίρει αυθεντικής υποστήριξης.

Αντιθέτως το νεοϊδρυθέν Κόμμα του Brexit συμφώνησε να μην κατεβάσει υποψηφίους εναντίον των Συντηρητικών σε σχεδόν τις μισές περιφέρειες ώστε να μην «αραιώσει» η ψήφος υπέρ του Brexit.

Πολλοί υποστηρικτές του «Remain» λένε πως η τύχη της κίνησής τους ήταν αξεδιάλυτα δεμένη με τον ηγέτη των Εργατικών Τζέρεμι Κόρμπιν, τον λιγότερο δημοφιλή ηγέτη κόμματος της βρετανικής αντιπολίτευσης στη ζωντανή μνήμη. Η πιο πιθανή οδός για ένα δεύτερο δημοψήφισμα θα ήταν να γινόταν πρωθυπουργός ο Κόρμπιν.

Άλλοι υποστηρικτές του «Remain» έκαναν λόγο για λάθη στρατηγικής, όπως το ότι συμφώνησαν σε πρόωρες εκλογές όταν ο πρωθυπουργός ήταν παγιδευμένος στο κονοβούλιο, μην μπορώντας να περάσει χωρίς τροποποιήσεις τη συμφωνία του για το Brexit.

Ο Τζόνσον πήρε τις εκλογές που ήθελε όταν έσπασε το ενιαίο μέτωπο των κομμάτων της αντιπολίτευσης κατά της διενέργειάς τους.

Το αποτέλεσμα στους τίτλους του βρετανικού Τύπου

«Η αυγή της Βρετανίας του Μπόρις» ή «Χριστουγεννιάτικος εφιάλτης»; Οι τίτλοι των πρώτων θεμάτων των βρετανικών εφημερίδων στις ηλεκτρονικές τους εκδόσεις έχουν τόνο είτε πανηγυρικό είτε «στεγνό», ανάλογα με την πολιτική τους τοποθέτηση.

«Ο Τζόνσον οδεύει προς σαρωτική νίκη στις εκλογές», είναι ο τίτλος του πρώτου θέματος της εφημερίδας The Times, με υπότιτλο «ο Κόρμπιν παραδέχεται την ήττα καθώς ο πρωθυπουργός χαιρετίζει την “ισχυρή εντολή για την ολοκλήρωση του Brexit”».

Παρόμοιο τίτλο, «Ο Μπόρις Τζόνσον οδεύει προς συντριπτική εκλογική νίκη στο ΗΒ», επέλεξε η σύνταξη της οικονομικής εφημερίδας Financial Times, με υπότιτλο «Οι Συντηρητικοί καταγράφουν μεγάλα κέρδη σαρώνοντας παραδοσιακά προπύργια των Εργατικών».

«Η ιστορική βραδιά του Μπόρις, οι Τόρις γιορτάζουν μια σαρωτική νίκη», είναι ο τίτλος του πρώτου θέματος της εφημερίδας The Telegraph.

«Ο θριαμβευτής Μπόρις χαιρετίζει τη σαρωτική νίκη που του δίνει “τη δύναμη να ολοκληρώσει το Brexit” καθώς ο συντετριμμένος Κόρμπιν παραιτείται», είναι ο τίτλος της ταμπλόιντ εφημερίδας The Sun.

«Η αυγή της Βρετανίας του Μπόρις», είναι ο τίτλος της ταμπλόιντ εφημερίδας Daily Mail, με υπότιτλο «“Τώρα θα ολοκληρώσουμε το Μπρέξιτ”: Ο Μπόρις Τζόνσον χαιρετίζει την τεράστια νίκη των Τόρις καθώς τα εκλογικά αποτελέσματα δείχνουν πως οδεύει να εξασφαλίσει πλειοψηφία εβδομήντα τεσσάρων εδρών — καθώς ο Τζέρεμι Κόρμπιν ανακοινώνει πως αποχωρεί μετά το χειρότερο αποτέλεσμα για τους Εργατικούς από το 1935».

«Οι Τόρις εξασφαλίζουν την πλειοψηφία των εδρών καθώς ο Κόρμπιν δηλώνει ότι δεν θα ηγηθεί του Εργατικού Κόμματος στις επόμενες εκλογές» είναι ο τίτλος της εφημερίδας The Guardian.

«Ο Κόρμπιν οδεύει προς την αποχώρηση καθώς η σαρωτική νίκη των Τόρις του Μπόρις Τζόνσον επιβεβαιώνεται και η ηγέτιδα των Φιλελεύθερων Δημοκρατών Σουίνσον χάνει την έδρα της» είναι ο τίτλος του πρώτου θέματος της εφημερίδας The Independent.

«Χριστουγεννιάτικος εφιάλτης καθώς οι Τόρις του Μπόρις Τζόνσον κερδίζουν επίσημα την πλειοψηφία ενώ ο σκυθρωπός Τζέρεμι Κόρμπιν δηλώνει ότι θα παραιτηθεί — αλλά όχι ακόμη», είναι ο τίτλος της ταμπλόιντ Daily Mirror.

Το μήνυμα Τραμπ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ συνεχάρη σήμερα τον Βρετανό πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον για τη “μεγάλη” νίκη του στις βουλευτικές εκλογές, η οποία ανοίγει τον δρόμο για μια εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ- Βρετανίας.

“Συγχαρητήρια στον Μπόρις Τζόνσον για αυτή τη μεγάλη ΝΙΚΗ”, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος στο Twitter. “Η Βρετανία και οι ΗΠΑ θα είναι πλέον ελεύθερες να συνάψουν μια τεράστια, νέα, εμπορική συμφωνία μετά το BREXIT. Αυτή η συμφωνία μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερη και πιο επικερδής από οποιαδήποτε θα μπορούσε να συνάψει με την ΕΕ. Μπράβο Μπόρις!”, πρόσθεσε ο Τραμπ.

Congratulations to Boris Johnson on his great WIN! Britain and the United States will now be free to strike a massive new Trade Deal after BREXIT. This deal has the potential to be far bigger and more lucrative than any deal that could be made with the E.U. Celebrate Boris!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 13, 2019