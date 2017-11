Πτήση της United προς Νιούαρκ από το Μόναχο προσγειώθηκε εκτάκτως στο Λονδίνο

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η πτήση 31 (UA31) της United Airlines από το Μόναχο με προορισμό το Νιούαρκ (Newark) άλλαξε εκτάκτως κατεύθυνση και προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου λόγω ιατρικού περιστατικού ανέφερε η εταιρία, σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε το nbcnewyork.com.

Για το περιστατικό υπήρξε σχετική αναφορά και στο ειδησεογραφικό πρακτορείο ΑΡ, ενώ υπήρξε tweet και από το εξειδικευμένο Breaking Flight News.

United Airlines flight #UA31 from Munich to New York (EWR) just diverted to London Heathrow (via @airlivenet) https://t.co/mk0reMs2S9 pic.twitter.com/GTTZ8Xn7XU

— Breaking Flight News (@FlightBreaking) November 26, 2017