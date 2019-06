Πτώση ελικοπτέρου σε κτίριο του Μανχάταν – Νεκρός ο Πιλότος (vid)

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης ανέφερε πως υπάρχει σύγκρουση ελικοπτέρου σε κτίριο του Μανχάταν και πως ο πιλότος είναι νεκρός.

Οι Αρχές αναφέρουν περίπου στις 2 το μεσημέρι της Δευτέρας περίπου μεταξύ της 51ης οδού και της Εβδομης Λεωφόρου, κοντά στην Τάιμς Σκουέρ και το Rockefeller Center.

Δεν υπάρχουν πληροφορίες για το είδος του ελικοπτέρου που ενεπλάκη στο περιστατικό, ενώ βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο δείχνουν να έχουν καταφτάσει στο σημείο πυροσβεστικά οχήματα, αλλά δεν φανερώνουν άμεσες καταστροφές στον ουρανοξύστη.

Posted by NBC News on Monday, June 10, 2019

LIVE: NBC News Special Report: Helicopter has crash-landed onto a building in Midtown Manhattan, FDNY says nbcnews.to/2WCJdcr

NYC Fire Department is responding to a helicopter crash landing at a high rise building on 7th Ave in midtown Manhattan https://t.co/YX2JuTMmQL

— Reuters Top News (@Reuters) June 10, 2019