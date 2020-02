Ενας νεκρός, 5 τραυματίες μετά από πυροβολισμούς σε λεωφορείο στην Καλιφόρνια (βίντεο)

ΛΕΜΠΕΚ. ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ. Ενα ατομο σκοτώθηκε και πέντε ακόμα τραυματίστηκαν το πρωί της Δευτέρας μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε λεωφορείο του Greyhound στην Καλιφόρνια, σύμφωνα με το «Associated Press», το οποίο επικαλείται την California Highway Patrol.

Επιπλέον, ο αξιωματικός Μπράιαν Πένινγκς δήλωσε ότι ένα άτομο συνελήφθη από τα Αρχές και πως ο οδηγός ήταν εκείνος που κατάφερε να διώξει τον ένοπλο από το όχημα.

Ο εκπρόσωπος Τύπου του σώματος Περιπολίας στην Εθνική Οδό της Καλιφόρνιας, Rich Anthes, δεν έδωσε λεπτομέρειες αναφορικά με την κατάσταση των τραυματιών, αλλά δήλωσε πως ο ένοπλος που άνοιξε πυρ ήταν επιβάτης του λεωφορείου.

At least 6 people are hurt after a suspect opens fire inside a Greyhound Bus heading to the Bay Area from Los Angeles. Police say the suspect is in custody. Bus is now at the bottom of the Grapevine. #greyhoundshooting pic.twitter.com/2UR7lHuw66

