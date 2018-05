Πυροβόλησαν και σκότωσαν 37χρονο ομογενή επιχειρηματία στον Καναδά

Πυροβόλησαν και σκότωσαν τον ελληνικής καταγωγής, Μάθιου – Ματθαίο- Στάικο, (Matthew Staikos), 37 ετών στο Yorkville του Τορόντο, Καναδά, γιο του Νίκου Στάικου, κατασκευαστή, σύμφωνα με την Toronto Sun.

Τον άτυχο ομογενή, ανέφεραν τοπικά ΜΜΕ, βρήκαν οι ομάδες πρώτων βοηθειών που ανταποκρίθηκαν στις αναφορές για περιστατικό πυροβολισμών στις Bay St. και Yorkville Ave. περί τις 11:30 το βράδυ της Δευτέρας.

Η Αστυνομία του Toronto Police έλαβε αναφορές για τουλάχιστον τρεις πυροβολισμούς. Ο Μάθιου Στάικος φέρεται να είχε τραύμα από σφαίρα στο κεφάλι και το περιστατικό αντιμετωπίζεται ως δολοφονία.

Monday May 28, 2018 11:30pm police responded to a call for a shooting Bay St/Yorkville Ave~Suspect is black, 5’10”, medium build~silver/grey 4D Mercedes~Victim ID~Matthew Staikos, 37 of Toronto~Info call

Detective Omar Khan

416-808-7400~Anon Crime Stoppers tips 1-800-222-8477 pic.twitter.com/2ucjtp3G75

— Homicide Squad (@TPSHomicide) May 29, 2018