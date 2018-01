Ακλόνητη οικογένεια: Πότε έγραψες τελευταία φορά στον/στη σύζυγό σου ερωτικό γράμμα;

0 SHARES Share Tweet

Ισως το τελευταίο γράμμα που μιλούσες για την αγάπη σου ήταν πριν παντρευτείτε. Θυμάσαι πώς σκιρτούσε η καρδιά σου; Και θυμάσαι ακόμη πόσο χαιρόταν όταν έπαιρνε ένα τέτοιο γράμμα; Προσπάθησε να σκεφτείς γιατί δεν το κάνεις και τώρα. Ποτέ δεν είναι αργά.

Πάρε μια κόλα χαρτί και γράψε πόσο πολύ τον/την αγαπάς γι’ αυτό που είναι. Κάνε μερικά κοπλιμέντα για τα μοναδικά του/της ταλέντα, για τα χαρίσματα και τις ικανότητες και πες του/της τι σου αρέσει στη σχέση σας. Ενα τέτοιο γράμμα έχει τη δύναμη να ζωντανέψει το πάθος, να γιατρέψει πληγωμένες καρδιές και να πει αυτά που δεν μπορείς να πεις.

Ο έφηβός σου νιώθει ότι τον/την εκτιμάς;

Δείχνεις την εκτίμησή σου κάθε φορά που ο έφηβός σου βγάζει έξω τα σκουπίδια ή προθυμοποιείται να βοηθήσει το μικρότερο αδελφάκι του με την εργασία του για το σχολείο; Ή μήπως περνάνε οι προσπάθειές του απαρατήρητες; Μη χάνεις τέτοιες ευκαιρίες που το παιδί στην εφηβεία νιώθει ότι το εκτιμούν και καλλιέργησε μια σχέση στενή μαζί του.

Η ευγνωμοσύνη σου δεν θα του δώσει μόνο την αίσθηση ότι είναι σημαντικός, αλλά θα ενθαρρύνει και την καλή συμπεριφορά του. Οταν βλέπεις το παιδί σου να κάνει κάτι σωστό -είτε αυτό είναι μια δουλειά στο σπίτι χωρίς γογγυσμό είτε είναι μία στάση υπομονετική σε περίπτωση κυκλοφοριακής συμφόρησης- δώστου να καταλάβει ότι το εκτιμάς αυτό. Αν δεν ξέρεις τι ακριβώς να πεις, ένα απλό «Ευχαριστώ» ή «Μπράβο, παιδί μου, το εκτιμώ» είναι αρκετό για να αρχίσεις.

Πατέρες, τι διασκεδαστικές οικογενειακές στιγμές δημιουργείτε στο σπίτι σας;

Κάποια φίλη μου λέει ότι μια ωραία ανάμνηση που έχει από τον πατέρα της είναι που την άφηνε να ζωγραφίζει στην πλάτη του. Οχι φυσικά με μπογιές, αλλά με το δάχτυλό της. Ζωγράφιζε κάτι κι εκείνος προσπαθούσε να μαντέψει τι ήταν. Οταν τα παιδιά μου ήταν μικρά, εγώ ήμουν ο «γίγαντας που γαργαλούσε» – κυνηγούσα τα παιδιά μέσα στο σπίτι, τα έπιανα τελικά, και γελούσαμε μόλις έφτανε ο γίγαντας που γαργαλούσε. Βλέπετε, αυτές οι στιγμές δημιουργούν αναμνήσεις και παράλληλα δυναμώνουν το δεσμό ανάμεσα στον πατέρα και στο παιδί. Γι’ αυτό, πατέρες, βρείτε τρόπους να διασκεδάζετε τα παιδιά σας.

Πρέπει να κάνεις αυτό που σου υπαγορεύει η καρδιά σου;

Το ακούμε πολύ συχνά… «κάνε ό,τι σου λέει η καρδιά σου». Ακούγεται ρομαντικό και ωραίο. Αλλά οι συγγραφείς Stephen και Alex Kendrick, στο βιβλίο τους, «Η Αγάπη Τολμά», λένε ότι το πρόβλημα αν ακούς αυτά που σου λέει η καρδιά σου είναι ότι κυνηγάς κάτι που φαίνεται σωστό εκείνη τη στιγμή.

Είναι σα να παρασύρεσαι από τον αέρα και να κυνηγάς την πιο παράλογη επιθυμία σου. Οι συγγραφείς Kendrick στη συνέχεια τονίζουν ότι, «Οι άνθρωποι ξεχνούν ότι τα αισθήματα και τα συναισθήματα είναι επιφανειακά, ευμετάβλητα, και αναξιόπιστα». Γι’ αυτό μην ακούς την καρδιά σου, αλλά καθοδήγησέ την εσύ εκεί που πρέπει.

Κυρίες μου, μήπως όλος ο κόσμος σας περιστρέφεται γύρω από τα παιδιά σας;

Ενα από τα μεγαλύτερα λάθη που κάνουν οι γονείς, ιδιαίτερα οι μητέρες, είναι να περιστρέφουν τη ζωή τους ολόκληρη γύρω από τα παιδιά τους… με αποτέλεσμα, όταν τα παιδιά τους φύγουν για σπουδές ή για δουλειά, διαπιστώνουν ότι έχουν πλάι τους κάποιον ξένο να κοιμάται μαζί τους.

Ή, κανέναν, γιατί ο άντρας τους διαπίστωσε από καιρό ότι έχασε τη γυναίκα του χάριν των παιδιών του. Ασφαλώς είναι σημαντικό να συγκεντρώνουμε την προσοχή μας στα παιδιά μας. Αλλά, κυρίες μου, αν δεν βάλετε τον άντρα σας πρώτο, μπορεί να έχει τον πειρασμό να συμπληρώσει εκείνο το κενό στη ζωή του με κάτι άλλο ή με κάποιο άλλο άτομο. Βάλε τον άντρα σου στην πρώτη θέση.

Μήπως σε πιάνει πανικός γιατί τα παιδιά σου κοντεύουν να γίνουν έφηβοι;

Πολλοί γονείς περιμένουν η εφηβεία να είναι μία περίοδος δύσκολη και γεμάτη προβλήματα. Η αλήθεια είναι ότι σε κάθε ηλικία των παιδιών μας υπάρχουν οι ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα. Αυτό είναι μέρος του ρόλου σου ως γονέα.

Ακόμα όμως και μ’ αυτά τα προβλήματα, κάθε στάδιο μπορεί να γίνει απολαυστικό και ευχάριστο, ακόμα και τα χρόνια της εφηβείας. Γι’ αυτό μη βάζεις από πριν αρνητική σφραγίδα πάνω στο παιδί σου που πρόκειται να γίνει έφηβος. Αν το κάνεις, προκαταβάλλεις και προετοιμάζεις τον εαυτό σου αρνητικά. Αντίθετα, άσε τα παιδιά σου να καταλάβουν ότι περιμένεις με λαχτάρα και ανυπομονησία την εφηβεία τους. Θα είναι μια καινούργια περιπέτεια για σένα και για το παιδί σου… και μπορεί να είναι πολύ ωραία.n

* Ο Σταύρος Θεοφάνους είναι κοινωνιολόγος και έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με θέματα που αφορούν την οικογένεια, όπως γάμος, συζυγικές σχέσεις, ανατροφή και διαπαιδαγώγηση των παιδιών, διαζύγιο, κλπ. Από το 2006 και μετά δημοσιεύονται άρθρα του στην ελληνική εφημερίδα «Ομογένεια» του Σικάγου των Η.Π.Α.

Επίσης δημοσιεύονται σε εφημερίδες της Αυστραλίας, Αγγλίας και Καναδά. Τέλος, με το ίδιο πάντα θέμα, είχε εβδομαδιαίες ημίωρες ραδιοφωνικές εκπομπές με τις Ελληνικές Ωρες Σικάγου στο WEEF 1430AM. Είναι Πρόεδρος της Αδελφότητας Κυπρίων Σικάγου.

Είναι συνιδιοκτήτης στο Around the Clock Restaurant and Bakery στο Crystal Lake, Illinois και συνιδιοκτήτης στο Theofanous Property Management Company.