Πώς η έχθρα γειτόνων στις Μπαχάμες καταλήγει σε σοβαρές μηνύσεις

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. («ΝΥΤ»). Το υψηλόβαθμο στέλεχος μόδας Πίτερ Νάιγκαρντ (Peter Nygard) είχε για χρόνια διαμάχη με τον γείτονά του στις Μπαχάμες, τον δισεκατομμυριούχο Λούις Μπέικον (Louis Bacon). Η τελευταία εξέλιξη είναι μια αγωγή που κατηγορεί τον κ. Νάιγκαρντ ότι εκμεταλλεύτηκε σεξουαλικά έφηβες.

Το «παλάτι ευχαρίστησης» στις Μπαχάμες, είναι ένας ψεύτικος ναός των Μάγια, με γλυπτά – φίδια που βγάζουν καπνό από το στόμα και μία ντίσκο με ένα στύλο για στριπτιζέζ. Ο ιδιοκτήτης, Καναδός Πίτερ Νάιγκαρντ, στέλεχος της μόδας, έδειξε την ιδιοκτησία του στην τηλεοπτική εκπομπή «Lifestyle of the Rich and Famous» και οργάνωσε θορυβώδη παραλιακά πάρτι, απολαμβάνοντας την παρέα εφήβων και νεαρών γυναικών.

Δίπλα από το παλάτι του, ο Λούις Μπέικον, ένας δισεκατομμυριούχος Αμερικανός επενδυτής, απολάμβανε ένα ησυχαστήριο με γκαζόν για κροκέ. Ο κ. Μπέικον προτιμούσε να κυνηγάει μόνος με ένα τόξο από το να παρίσταται στα άγρια πάρτι, αλλά ούτε και στα ΜΜΕ, που τον περιέγραφαν ως «κουμπωμένο» τύπο.

Οι γείτονες είχαν ελάχιστα κοινά πέραν του υπερβολικού τους πλούτου και ένα ιδιωτικό δρομάκι. Αλλά όταν δεν επιτράπηκε στον κ. Νάιγκαρντ να ξαναχτίσει μετά από μία φωτιά, κατηγόρησε τον κ. Μπέικον. Εκτοτε οι δυο τους ενεπλάκησαν σε μία επική μάχη, ξοδεύοντας δεκάδες εκατομμύρια δολάρια και υποβάλλοντας τουλάχιστον 25 αγωγές σε πέντε αρμόδια δικαστήρια.

Ο 78χρονος Νάιγκαρντ διέσπειρε ιστορίες κατηγορώντας τον κ. Μπέικον ως εσωτερικό πληροφοριοδότη του Χρηματιστηρίου, δολοφόνο και μέλος της Κου Κλουξ Κλαν.

Ο 63χρονος κ. Μπέικον κατηγόρησε τον κ. Νάιγκαρντ ότι σχεδίαζε να τον σκοτώσει.

Η τελευταία κατηγορία είναι ιδιαίτερα εμπρηστική: Οι δικηγόροι και οι ερευνητές που χρηματοδοτούνται εν μέρει από τον κ. Μπέικον ισχυρίζονται ότι ο κ. Νάιγκαρντ βίασε έφηβες στις Μπαχάμες.

Αυτό το μήνα, μια ομοσπονδιακή αγωγή κατατέθηκε από διαφορετικούς δικηγόρους στη Νέα Υόρκη για λογαριασμό 10 γυναικών που κατηγορούν τον κ. Νάιγκαρντ για σεξουαλική επίθεση. Η αγωγή ισχυρίζεται ότι ο κ. Νάιγκαρντ χρησιμοποίησε την εταιρεία του, τη Nygard International, και τους υπαλλήλους για να εκπορνεύει νεαρά θύματα και να τους προωθεί αλκοόλ και ναρκωτικά. Επίσης, πλήρωνε τους αστυνομικούς στις Μπαχάμες να σβήνουν τις αναφορές, να μοιράζονται τις γυναίκες με τοπικούς πολιτικούς και να στρατολογούν «νέα θύματα», λέει η αγωγή. Μέσω ενός εκπροσώπου ο κ. Νάιγκαρντ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς.

Με πολλών μηνών συνεντεύξεις από την «New York Times», δεκάδες γυναίκες και πρώην υπάλληλοι περιέγραψαν τον τρόπο με τον οποίο τα υποτιθέμενα θύματα παρασύρθηκαν στο παλάτι του κ. Νάιγκαρντ από την προοπτική μοντελοποίησης θέσεων εργασίας ή γεύση πολυτέλειας.

«Στρατολογεί κορίτσια φτωχών ανθρώπων» είπε η Νατάσα Τέιλορ (Natasha Taylor), που εργάστηκε εκεί για πέντε χρόνια.

Αλλά αυτό δεν είναι μόνο μια ιστορία καταγγελιών κατάχρησης. Είναι επίσης μια ιστορία για το πόσο μακριά μπορούν να φτάσουν δύο πλούσιοι άνδρες σε ένα μικρό αναπτυσσόμενο κράτος, όπου ο κατώτατος μισθός είναι μόνο $210 την εβδομάδα. Μαζί, οι κ. Νάιγκαρντ και Μπέικον αξίζουν περίπου όσο και ο ετήσιος προϋπολογισμός της κυβέρνησης στις Μπαχάμες, ένα αρχιπέλαγος στα ανοικτά των ακτών της Φλόριδας, με τα τεράστια τουριστικά θέρετρα που ακουμπούν τις περιοχές της φτωχικής χώρας.