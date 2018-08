Ρεκόρ γυναικών υποψηφίων για το αμερικανικό Κογκρέσο

Αριθμός ρεκόρ γυναικών διεκδικεί την είσοδό του στο αμερικανικό Κογκρέσο τον Νοέμβριο, μια αύξηση που καταγράφεται έπειτα από μια χρονιά που σημαδεύτηκε από το κίνημα #MeToo και τη δυσπιστία απέναντι στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Επειτα από ένα νέο γύρο προκριματικών εκλογών στις ΗΠΑ περισσότερες από 180 γυναίκες, τουλάχιστον, θα διεκδικήσουν μια έδρα στη Βουλή των Αντιπροσώπων στην Ουάσινγκτον κατά τη διάρκεια των βουλευτικών εκλογών.

«Είναι επίσημο!» ανέφερε με ικανοποίηση το ειδικευμένο κέντρο μελετών Center for American Women and Politics (CAWP), «καταρρίψαμε το ρεκόρ των γυναικών που έλαβαν το χρίσμα κάτω από τη σημαία των μεγάλων κομμάτων για τη Βουλή» που μέχρι τώρα ήταν 167.

«Αλλο ρεκόρ. Το 2018 αριθμεί τις περισσότερες γυναίκες που έλαβαν το χρίσμα για θέσεις κυβερνήτη» με τουλάχιστον 11 υποψήφιες μετά τις προκριματικές εκλογές της Τρίτης, πρόσθεσε ο ανεξάρτητος οργανισμός στο Twitter. «Το προηγούμενο ρεκόρ, που ορίστηκε για πρώτη φορά το 1994, ήταν 10».

These numbers keep on getting higher. The record as of now for women U.S. House nominees is 185.https://t.co/a8TDPmu2gw pic.twitter.com/D7DNYYijts

— CAWP (@CAWP_RU) August 8, 2018