Ρεπουμπλικανός βουλευτής απείλησε τον Μπέτο Ο’ Ρουρκ

Eνας Ρεπουμπλικανός βουλευτής του Τέξας απείλησε μέσω του Twitter τον Δημοκρατικό Μπέτο Ο’Ρουρκ, ο οποίος το βράδυ της Πέμπτης ζήτησε να κατασχεθούν τα επιθετικά τουφέκια, τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί σε πολλές επιθέσεις στις ΗΠΑ τους τελευταίους μήνες.

“Το AK-47 μου είναι έτοιμο να σε υποδεχτεί, Ρόμπερτ Φράνσις”, έγραψε στο Twitter ο Μπρίσκο Κάιν, χρησιμοποιώντας τα πραγματικά μικρά ονόματα του Ο’Ρουρκ.

“Ασφαλώς θα πάρουμε τα AR-15 σας, τα Ak-47 σας”, είχε δηλώσει νωρίτερα ο Δημοκρατικός πολιτικός, κατά τη διάρκεια του ντιμπέιτ με τους συναδέλφους του που διεκδικούν το χρίσμα του κόμματος για τις προεδρικές εκλογές του 2020.

This is a death threat, Representative. Clearly, you shouldn't own an AR-15—and neither should anyone else. pic.twitter.com/jsiZmwjMDs

— Beto O'Rourke (@BetoORourke) September 13, 2019