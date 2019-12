Σάλος στη Γαλλία με τα ρατσιστικά σχόλια σε βάρος της Μις Γαλλία 2020

View this post on Instagram

Bonsoir à tous ! 🥰 J’espère que vous avez visionné le reportage de sept à huit ! Je le trouve super et vraiment représentatif de ces derniers jours ! Mes premiers pas en tant que Miss France ont été magiques ! Petit clin d’œil à ma famille et à nos célèbres « chanté nwèl » ! Ces événements laissent place à la convivialité et à la famille ! Je suis fière de vous avoir présenté cette tradition guadeloupéenne ! 🎄🎷🎹! Aujourd’hui c’est le dernier dimanche de l’avent, alors voici un total look rouge (pour Noël) ! Merci merci merci pour ce voyage féerique 💕✨ #missfrance2020 #noel #smile