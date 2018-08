Σαγήνεψε η Beyonce στο Σικάγο με Ελληνες σχεδιαστές

Σειρά του Σικάγο να… σαστίσει με την Beyonce. Η «Βασίλισσα» του τραγουδιού με τον σύζυγό της Jay Z δημιούργησε ένα μοναδικό υπερθέαμα στο Soldier Field, ως συνέχεια του παγκόσμιου tour της.

Η «Queen B» είπε αγαπημένα της τραγούδια όμως ο… κακός χαμός έγινε όταν «βγήκε» να τραγουδήσει το «Crazy in Love». Τα πλήθη του Soldier Field, αρχικά έμειναν… έκθαμβα και στη συνέχεια άρχισαν να αλαλάζουν. Η Beyonce βγήκε στη σκηνή με ένα καταπληκτικό καυτό κορμάκι που αναδείκνυε το καλογυμνασμένο και αισθησιακό κορμί της, custom made Vrettos Vrettakos με 500.000 κρύσταλλα Swarovski και 2.000 άλλους κρυστάλλους. Ομως η «Βασίλισσα» ήταν από την κορυφή μέχρι τα… νύχια «Ελληνίδα», αφού για την «καυτή» εμφάνισή της στο «Crazy in Love» επέλεξε ένα ζευγάρι από μπότες πάνω από το γόνατο με στρας, επίσης Ελληνα σχεδιαστή, του Τσακίρη Μαλλά.

Ο Βρεττός Βρεττάκος έχει αποκτήσει τεράστια φήμη στο εξωτερικό χάρη στις εντυπωσιακές, λαμπερές και sexy δημιουργίες του. Πρόσφατα είχε γίνει και πάλι talk of the town με την εντυπωσιακή ολόσωμη φόρμα που είχε φορέσει η Ελένη Φουρέιρα στην Eurovision.