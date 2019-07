Σε Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Φίλιπ Ρίκερ

ΑΘΗΝΑ. Περιοδεία στην Ελλάδα και τη Βόρεια Μακεδονία θα πραγματοποιήσει αυτήν την εβδομάδα (21-27 Ιουλίου) ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιος για ευρωπαϊκά και ευρασιατικά θέματα, Φίλιπ Ρίκερ (Philip Reeker), προκειμένου να συναντηθεί με κυβερνητικά στελέχη, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και επιχειρηματίες.

Οπως ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στην Αθήνα, ο Ρίκερ θα συναντηθεί με τον υπουργό Εξωτερικών κ. Νίκο Δένδια και άλλα στελέχη της νέας κυβέρνησης, με τα οποία θα συζητήσει θέματα που άπτονται του εμπορίου και των επενδύσεων, της ασφάλειας και της συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, της περιφερρειακής σταθερότητας και της ενέργειας.

Θα συμμετάσχει επίσης σε μια συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με επιχειρηματίες. Κατά την επίσκεψή του στη Θεσσαλονίκη, πάντα σύμφωνα με την ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ, θα συναντηθεί με στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, επιχειρηματίες και θρησκευτικούς ηγέτες.

Στα Σκόπια, ο Αμερικανός διπλωμάτης θα έχει συναντήσεις με τον πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας Στέβο Πεντάροφσκι, τον πρωθυπουργό Ζόραν Ζάεφ, τον υπουργό Εξωτερικών Νικόλα Ντιμιτρόφ και άλλα κυβερνητικά στελέχη.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων θα βρεθού διμερή θέματα και η πορεία της Βόρειας Μακεδονίας προς την ένταξή της στο ΝΑΤΟ και την ΕΕ. Εκτός απο τις συναντήσεις του με βουλευτές, μέλη των κομμάτων της αντιπολίτευσης και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Ρίκερ θα παραστεί επίσης σε μια εκδήλωση με φοιτητές στην American Corner της Μπίτολα.

Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζέφρι Πάιατ, μέσω του Twitter, καλωσόρισε τον «φίλο και συνάδελφό» του στην Ελλάδα, σημειώνοντας ότι η επίσκεψη αυτή είναι «άλλη μια ένδειξη της υπόσχεσής μας να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συμμετάσχει η νέα ελληνική κυβέρνηση στο πλήρες φάσμα του Στρατηγικού Διαλόγου μας».

A big welcome back to Greece for my friend and colleague Acting Assistant Secretary of State Phil Reeker. Another indication of our commitment to doing all we can to engage the new Greek government across the full spectrum of our Strategic Dialogue https://t.co/DdGkC0pRg8

— Geoffrey Pyatt (@USAmbPyatt) July 21, 2019