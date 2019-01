Σε εστιατόριο της Βοστώνης για το νέο της βιβλίο η Νταϊάνα Κόχυλα

ΒΟΣΤΩΝΗ. Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Boston Globe», η ομογενής συγγραφέας μαγειρικών βιβλίων και τηλεπαρουσιάστρια, Νταϊάνα Κόχυλα (Diane Kochilas), θα υπογράψει αντίγραφα του νέου της βιβλίου στο ομογενειακό εστιατόριο «Committee» της Βοστώνης. Η γνωστή συγγραφέας θα βρίσκεται στον χώρο του εστιατορίου στις 31 Ιανουαρίου για να συνομιλήσει με τους αναγνώστες της και να προωθήσει το βιβλίο.

Το βιβλίο έχει τον τίτλο «My Greek Table – Authentic Flavors and Modern Home Cooking From My Kitchen to Yours» και αποτελεί μία συλλογή από συνταγές για υγιεινό φαγητό, από μανιτάρια με ταχίνι μέχρι έξυπνες ιδέες για απολαυστικά πρωινά. Η συγκεκριμένη εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο της έναρξης της δεύτερης σεζόν της τηλεοπτικής της εκπομπής «My Greek Table», η οποία προβάλλεται στο «WGBH».

Η Νταϊάνα Κόχυλα γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη από Ελληνες γονείς και ζει μεταξύ Αθήνας, Ικαρίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Γράφει συχνά στον ξένο Τύπο. Αρθρα της έχουν δημοσιευθεί μεταξύ άλλων στην εφημερίδα «The New York Times» και σε γνωστά περιοδικά όπως το «Gourmet».

Διδάσκει μαγειρική σε πολλές σχολές του εξωτερικού. Εχει παρουσιάσει την ελληνική κουζίνα στην Ιαπωνία, την Κίνα, την Αργεντινή, την Ταϊλάνδη, την Ταϊβάν και σε πολλά μέρη της Ευρώπης.

Η κ. Κόχυλα μαζί με τον σεφ του εστιατορίου «Committee», Τεό Τσιλιπάνο (Theo Tsilipanos) θα ετοιμάσουν για τους παρευρισκομένους συνταγές εμπνευσμένες από το τελευταίο της βιβλίο.