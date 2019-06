Σε ηλικία 95 χρόνων πέθανε η Γκλόρια Βάντερμπιλτ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η Γκλόρια Βάντερμπιλτ (Gloria Vanderbilt), πέθανε την Δευτέρα σε ηλικία 95 χρόνων. Και είναι χαρακτηριστικό ότι το «Αssosciated Press» αναφερόμενο στον θάνατό της έγραψε εισαγωγικά: Η τολμηρή κληρονόμος, καλλιτέχνης και μία γυναίκα ρομαντική, που ξεκίνησε την εντυπωσιακή της ζωή σαν «φτωχό μικρό πλούσιο κορίτσι» της Μεγάλης Υφεσης, επέζησε οικογειακής τραγωδίας και πολλαπλών γάμων και βασίλευσε τις δεκαετίες των ’70 και ’80 ως σχεδιάστρια πρωτοποριακών τζινς.

Η Βάντερμπιλτ ήταν η δισεγγονή του οικονομολόγου Κορνήλιου Βάντερμπιλτ (Cornelius Vanderbilt) και μητέρα του παρουσιαστή ειδήσεων του «CNN», Αντερσον Κούπερ (Anderson Cooper), ο οποίος ανακοίνωσε τον θάνατό της με έναν επικήδειο που εκφώνησε ζωντανά από το δίκτυο το πρωί της Δευτέρας.

«Πάντα ένιωθα ότι ήταν δουλειά μου να την προστατεύω. Ηταν ο δυνατότερος άνθρωπος που συνάντησα ποτέ μου, αλλά δεν ήταν σκληρή», ανέφερε ο Κούπερ σε ένα επτάλεπτο βίντεο-φόρο τιμής στο «CNN». «Πάντα την θεωρούσα έναν επισκέπτη από έναν άλλο Κόσμο, έναν ταξιδιώτη που είχε αποκλειστεί εδώ, που είχε έρθει από ένα μακρινό αστέρι, το οποίο είχε διαλυθεί καιρό πριν».

«Ηταν ζωγράφος, συγγραφέας και σχεδιάστρια, αλλά και μία θαυμάσια μητέρα, σύζυγος και φίλη. Πέθανε 95 χρόνων, αλλά ρωτήστε οποιονδήποτε που ήταν κοντά της και θα σας πει ότι ήταν το νεαρότερο άτομο που ήξερε, το πιο ψύχραιμο και το πιο μοντέρνο».

Οπως είπε ο Κούπερ, η μητέρα του πέθανε στο σπίτι έχοντας δίπλα της φίλους και συγγενείς. Υπέφερε από προχωρημένο καρκίνο στομάχου. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε ο παρουσιαστής του «CNN», η μητέρα του έμαθε νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι είχε μεταστατικό καρκίνο στο στομάχι. Η απάντησή της ήταν να επικαλεστεί ένα τραγούδι του 1952 από την Πέγκι Λι, με τους στίχους να λένε: «Δείξε μου τον τρόπο να φύγω από αυτόν τον Κόσμο διότι εδώ βρίσκονται όλα».

«Η μητέρα μου εμπιστευόταν τους άλλους αβίαστα, απόλυτα, αλλά πάντα πιεζόταν» αναφέρει ο Κούπερ και πάντα πίστευε ότι η επόμενη πραγματική αγάπη βρίσκεται στη γωνία. «Ηταν πάντα ερωτευμένη, ερωτευμένη με τους άνδρες ή με τους φίλους ή με τα βιβλία και την τέχνη, ερωτευμένη με τα παιδιά της και τα εγγόνια της και τα δισέγγονά της» τονίζει ο Κούπερ. «Πίστευε στην αγάπη περισσότερο από κάθε τι».

Η Βάντερμπλιτ ήταν διάσημη καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής της, αρχής γενομένης από τη δικαστική μάχη κατά την οποία η θεία της πήρε την επιμέλειά της από την μητέρα της όταν η «Μικρή Γκλόρια» ήταν παιδί. Κατόπιν, πέρασε από τέσσερις γάμους, τρία διαζύγια, τον θάνατο του συζύγου της και την αυτοκτονία ενός γιου της το 1988.

Η νεκρολογία του Κούπερ περιλαμβάνει κλιπάκια από τη νεαρή Γκλόρια και περιγράφει τα χρόνια που μεγάλωσε στη Γαλλία, χωρίς να γνωρίζει ότι ήταν κληρονόμος της αυτοκρατορίας σιδηροδρόμων Vanderbilt. Επίσης, περιλαμβάνονται αποσπάσματα από το ντοκιμαντέρ του HBO «Nothing Left Unsaid: Gloria Vanderbilt & Anderson Cooper».

Παντρεύτηκε για πρώτη φορά στα 17 της χρόνια, κάνοντας τη θεία της να την αποκληρώσει. Οι σύζυγοί της συμπεριελάμβαναν τον βραβευμένο μαέστρο Λεοπόλντο Στοκόφσκι (Leopold Stokowski) και τον επίσης βραβευμένο σκηνοθέτη Σίντνεϊ Λούμετ (Sidney Lumet).

Συλλυπητήρια έστειλαν πολλοί επώνυμοι και θαυμαστές των ρούχων της. Η Αλίσα Μιλάνο (Alyssa Milano) την χαρακτήρισε ως «απίστευτη γυναίκα». Η Ντάνα Ντελάνι (Dana Delany) ανέφερε ότι φυλάει σαν θησαυρό έναν από τους πίνακες της Βάντερμπιλτ και το μοντέλο Κάρολ Αλτ (Carol Alt) την χαιρέτησε ως «υπόδειγμα σχεδιάστριας και εφευρέτρια».

Η Βάντερμπλιτ εκτός από προικισμένη ζωγράφος και καλλιτέχνιδα του κολάζ έπαιξε στο θέατρο: Στο Μπροντγουέι το 1955 στο έργο «The Time of Your Life» και στην τηλεόραση στα έργα «Playhouse 90», «Studio One», «Kraft Theater», «U.S. Steel Hour».

Υπήρξε σχεδιάστρια ρούχων και πετυχημένη για τα ντένιμ ρούχα (τζιν). Ψηλή, λεπτή και με μελαχρινά μαλλιά συνεταιρίστηκε με τον Μόχαν Μουρζανί (Mohan Murjani), για την διαφημιστική εκστρατεία ενός εκατ. δολαρίων το 1978 μετατρέποντας την μάρκα Γκλόρια Βάντερμπιλτ με τον άσπρο κύκνο σε αισθητική μάρκα.

Στην ακμή του το 1980 το τζιν έκανε πάνω από 200 εκατ. πωλήσεις. Και δεκαετίες μετά, ονομαστά τζιν παρέμειναν βασικό στοιχείο της γυναικείας γκαρνταρόμπας.

Παράλληλα, η Βάντερμπλιτ έγραψε αρκετά βιβλία, ανάμεσά τους το χρονικό της ερωτικής της ζωής: «Ιt Seemed Important at the Time: A Romance Memoir», με ονόματα όπως του Ερολ Φλιν (Errol Flynn), που έβγαινε μαζί του ως έφηβη, Φρανκ Σινάτρα (Frank Sinatra,) για τον οποίο άφησε τον Στοκόφσκι, τον Μάρλον Μπράντο και τον Χάουαρντ Χιούτζις (Howard Hughes).