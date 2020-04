Σε Μονάδα Αποθεραπείας ο Κώστας Ξύκης

Σχεδόν μετά από ένα μήνα στην εντατική του North Shore University στο Manhasset του Long Island ο πρόεδρος του Λονγκ Αϊλαντ Λιγκ, Κώστας Ξύκης βγήκε και πλέον νοσηλεύεται σε Μονάδα Αποθεραπείας. «Τα μηνύματα που παίρνουμε είναι ενθαρρυντικά», τόνισε ο επί σειρά ετών φίλος και συνεργάτης του, Κώστας Μάνεσης, με τον πρόεδρο της ΕΠΟ Αμερικής να διευκρινίζει πως «όπως μας ενημέρωσαν από τη Λίγκα, πριν από λίγες η βελτίωση της υγείας του είναι εμφανής όμως η αποκατάσταση θα πάρει μεγάλο χρονικό διάστημα.

All of our thoughts and prayers continue to go out to #LISFL President Gus Xikis and his family at this time. Here is an update on his condition.

— LISFL (@LISFLSoccer) April 11, 2020