«Σε πολύ καλή κατάσταση υγείας», δηλώνει ο πρόεδρος Τραμπ

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι ο ίδιος ήταν “σε πολύ καλή κατάσταση” υγείας, μετά την πρώτη φάση των ετήσιων ιατρικών εξετάσεών του, τις οποίες έκανε χθες.

Ο Τραμπ έγραψε σήμερα στο Twitter ότι είχε την πρώτη φάση των ιατρικών εξετάσεων στο κέντρο (The Walter Reed National Military Medical Center) στην Ουάσινγκτον.

“Όλα είναι πολύ καλά (υπέροχα!). Θα ολοκληρωθούν τον επόμενο χρόνο,” έγραψε ο ίδιος.

Visited a great family of a young man under major surgery at the amazing Walter Reed Medical Center. Those are truly some of the best doctors anywhere in the world. Also began phase one of my yearly physical. Everything very good (great!). Will complete next year.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 17, 2019