Σε τουρνουά στη Νέα Ιερσέη στις 26 Μαρτίου η Εθνική Ελλάδας

Σε τουρνουά επί Αμερικανικού εδάφους και συγκεκριμένα στη Νέα Ιερσέη θα λάβει μέρος η Εθνική Ελλάδας ποδοσφαίρου. Οπως ανακοίνωσε επίσημα η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, η Εθνική θα αγωνιστεί στο «2020 U.S. Tour» με πρώτο αντίπαλο την Κόστα Ρίκα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: «Η εθνική ομάδα της Κόστα Ρίκα είναι ο πρώτος αντίπαλος της Εθνικής μας Ομάδας στη διάρκεια του ‘2020 U.S. Tour’, που θα πραγματοποιηθεί στα τέλη Μαρτίου, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για το UEFA Nations League. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 26 Μαρτίου στη Red Bull Arena του New Jersey με ώρα έναρξης 20.00.

Οι Εθνικές Ομάδες Ελλάδας και Κόστα Ρίκα έχουν τεθεί αντιμέτωπες στο παρελθόν μία μόλις φορά, στο Ρεσίφε της Βραζιλίας, στο πλαίσιο της φάσης των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2014. Ο κανονικός αγώνας και η παράταση έληξαν 1-1 και στη διαδικασία των πέναλτι η Κόστα Ρίκα επικράτησε με 5-3.

Στον αγώνα της 26ης Μαρτίου οι δύο αντίπαλοι θα παραταχθούν με όλα τα βασικά στελέχη τους. Το πλήρες πρόγραμμα του ταξιδιού της Εθνικής Ελλάδος στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ανακοινωθεί σύντομα».