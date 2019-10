Σημαντικές συμμετοχές στο 11ο Συνέδριο της Capital Link για τη Διεθνή Ναυτιλία στη Νέα Υόρκη

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Με τη συμμετοχή περίπου 800 επιφανών στελεχών από τη Ναυτιλία, τις τράπεζες και τον κλάδο των επενδύσεων διοργανώθηκε το 11ο ετήσιο Συνέδριο της Capital Link για τη Διεθνή Ναυτιλία (11th Annual New York Maritime Forum) στο Metropolitan Club, στην 5η Λεωφόρο του Μανχάταν.

Το Maritime Forum της Capital Link έχει διπλό σκοπό, καθώς εστιάζει στον τομέα των επενδύσεων στη Ναυτιλία, αλλά και στις τελευταίες εξελίξεις στον κλάδο, αποτελώντας, αφενός, μια πλατφόρμα επαφής και ανταλλαγής απόψεων για τους επενδυτές, τους χρηματοδότες, τους ιδιοκτήτες φορτίων και τους πλοιοκτήτες και, αφετέρου, να καταδείξει τον κομβικό ρόλο της Νέας Υόρκης ως ένα παγκόσμιο ναυτιλιακό κέντρο.

«Το συνέδριο αυτό είναι ένα who is who της παγκόσμιας ναυτιλίας και του τραπεζικού και επενδυτικού συστήματος. Ασχολείται με θέμα κρίσιμα για τη Ναυτιλία, όπως είναι η συμμόρφωση με τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς, η άντληση κεφαλαίων και η πρόσβαση στους επενδυτές. Παράλληλα, εξετάζουμε τον ρόλο της Νέας Υόρκης, που είναι ένα μεγάλο ναυτιλιακό κέντρο, τόσο από πλευράς διαχειρίσεως εμπορευμάτων όσο και από πλευράς αντλήσεως κεφαλαίων και χρηματοδοτήσεων. Είναι η τέταρτη φορά που συνεργαζόμαστε σε διοργάνωση με μια τράπεζα όπως η DNB», δήλωσε στον «Ε.Κ.» ο πρόεδρος της Capital Link, Νίκος Μπορνόζης.

Κεντρικοί ομιλητές του γεύματος ήταν το στέλεχος του Αμερικανικού Υπουργείου Μεταφορών, Μαρκ Μπάζμπυ (Mark H. Buzby) και η πρόεδρος και Δ/νουσα Σύμβουλος της Tellurian, Μεγκ Τζεντλ (Meg A. Gentle) οι οποίοι αναφέρθηκαν σε σημαντικές παραμέτρους του κλάδου.

«Το συνέδριό μας πάντοτε φημίζεται για τρία πράγματα: Πρώτον, για το εύρος της θεματολογίας του, η οποία είναι επίκαιρη και πάντα ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα. Δεύτερον, για το γεγονός ότι εκείνοι που παρουσιάζουν είναι οι ηγέτες της Ναυτιλίας, των τραπεζών και των επενδύσεων και, τρίτον, είναι ακριβώς η ποσότητα αλλά, πάνω απ’ όλα, η ποιότητα του κοινού. Εχουμε πάνω από 800 άτομα και πρόκειται για την αφρόκρεμα της Ναυτιλίας, των επενδύσεων και των χρηματοδοτήσεων», τόνισε ο κ. Μπορνόζης.

Μεταξύ των Ελλήνων ομιλητών ήταν ο πρόεδρος της Safe Bulkers, Δρ Λουκάς Μπαρμπάρης (Dr. Lucas Barmparis), ο πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Seanergy Maritime Holdings, Σταμάτης Τσιαντάνης (Stamatis Tsiantanis), o Γενικός Διευθυντής της Columbia Shipmanagement, Ανδρέας Χατζηπέτρου (Andreas Hadjipetrou), η ιδρύτρια της Total Marine Solutions, Αλεξάνδρα Αναγνώστη (Alexandra Anagnostis), ο Οικονομικός Διευθυντής της Euroseas, Τάσος Ασλίδης (Tasos Aslidis) και ο επικεφαλής του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού της Tsakos Energy Navigation, Χάρης Κοσμάτος (Harry Kosmatos).

«Η Ελλάδα παίζει πρωταρχικό ρόλο στην παγκόσμια ναυτιλία. Είναι ένα διεθνές συνέδριο, αλλά στη διεθνή Ναυτιλία η Ελλάδα παίζει πρωταρχικό ρόλο, είναι η μεγαλύτερη δύναμη, παγκοσμίως, από πλευράς στόλου. Προσωπικά είμαι ιδιαίτερα υπερήφανος που το συνέδριό μας θεωρείται από τα καλύτερα ναυτιλιακά σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά, παράλληλα, έχουμε και τη δυνατότητα να προβάλουμε την ελληνική ναυτιλία και τον πρωτεύοντα ρόλο που διαθέτει», κατέληξε ο κ. Μπορνόζης.