«Σκληρότερη» ταξιδιωτική απαγόρευση ζητά ο Τραμπ μετά την επίθεση στο Λονδίνο

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε την επιθυμία να προωθήσει τα σχέδιά του για την επιβολή ταξιδιωτικής απαγόρευσης στους πολίτες κάποιων μουσουλμανικών χωρών και στους πρόσφυγες, μετά την επίθεση που σημειώθηκε το Σάββατο βράδυ στο Λονδίνο, ζητώντας από τη δικαιοσύνη να αποφανθεί άμεσα για τη νομιμότητά της και καλώντας την κυβέρνηση να επιδιώξει μια σκληρότερη εκδοχή.

People, the lawyers and the courts can call it whatever they want, but I am calling it what we need and what it is, a TRAVEL BAN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 Ιουνίου 2017

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης θα έπρεπε να έχει επιμείνει με την αρχική ταξιδιωτική απαγόρευση, όχι την ηπιότερη, πολιτικά ορθή εκδοχή που υπέβαλαν στο Ανώτατο Δικαστήριο», έγραψε σε tweet του ο Τραμπ.

The Justice Dept. should have stayed with the original Travel Ban, not the watered down, politically correct version they submitted to S.C. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 Ιουνίου 2017

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης θα πρέπει να ζητήσει να επιταχυνθεί η εξέταση του ηπιότερης ταξιδιωτικής απαγόρευσης από το Ανώτατο Δικαστήριο και να επιδιώξει μια πιο σκληρή εκδοχή!», ανέφερε σε άλλο μήνυμά του στο Twitter.

The Justice Dept. should ask for an expedited hearing of the watered down Travel Ban before the Supreme Court – & seek much tougher version! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 Ιουνίου 2017