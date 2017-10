Σκωτσέζα συγγραφέας σε «ιδιωτική» πτήση από Γλασκώβη στην Κρήτη με $60

ΚΡΗΤΗ. Μόνο 60 εδολάρια κόστισε το εισιτήριο της Karon Grieve από τη Γλασκώβη, για την Κρήτη, αλλά ταξίδεψε στην πρώτη θέση με το ανάλογο service VIP και μάλιστα εντελώς μόνη στο Boeing 737 των 189 θέσεων.

Φυσικά μπορούσε να διαλέξει όποια θέση ήθελε αν και όταν έκλεινε το εισιτήριο πίστευε ότι στην καλύτερη περίπτωση θα καθόταν στο παράθυρο.

Οταν η κ. Grieve έφτασε στο γκισέ παραξενεύτηκε βέβαια, όπως είπε στο BBC. Ο υπάλληλος μάλιστα αστειεύτηκε μαζί της ρωτώντας την αν μπορεί να μαντέψει πόσοι συνταξιδεύουν μαζί της και εκείνη απάντησε δέκα. Εκείνος της είπε ότι είναι ακόμα δύο. Τελικά όμως ήταν η μοναδική επιβάτης, αφού οι άλλοι δύο δεν προσήλθαν στον έλεγχο.

@jet2tweets Amazing flight Glasgow to Heraklion yesterday I was the only passenger. Captain Laura and crew amazing, felt like a VIP all day! pic.twitter.com/q4CEkTf7Az

— Karon Grieve (@KaronGrieve) 23 Οκτωβρίου 2017