Σοβαρά επεισόδια στον καταυλισμό μεταναστών και προσφύγων της Μόριας (βίντεο)

ΛΕΣΒΟΣ. Σοβαρά επεισόδια το βράδυ της Τρίτης στον καταυλισμό Υποδοχής και Τακτοποίησης μεταναστών και προσφύγων στην Μόρια με συγκρούσεις μεταξύ Αράβων, Αφγανών και Ιρακινών μεταναστών. Αγνωστος ήταν ο αριθμός των τραυματιών που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης μέχρι τις 00:30 ώρα Ελλάδος.

Εντός του καταυλισμού είχαν εισέλθει όλες οι δυνάμεις της μονάδας Αποκατάστασης της Τάξης. Ωστόσο οι μετανάστες δεν επέτρεπαν στη Πυροσβεστική να εισέλθει στο καταυλισμό για να σβήσει τις φωτιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Στρατής Μπαλάσκας

Violent incident ongoing #EU camp #Moria #Lesvos #Greece. Police teargas, fire brigade working in camp, ESAO reportedly attacked, 3 ambulances in last 30 min, BRF medics work on olive grove, injured #refugeesGr report more “broken legs and heads” inside. #humanrights pic.twitter.com/dcKY0tohFk

— Michael Räber (@iwatnew) December 19, 2017