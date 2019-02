Σπουδαίες προσωπικότητες από το χώρο του αθλητισμού στο 3ο Messinia Pro-Am

Οι εγγραφές για το 3ο διεθνές τουρνουά γκολφ Messinia Pro-Am της Costa Navarino έχουν ολοκληρωθεί, με επαγγελματίες και ερασιτέχνες γκολφέρ από περισσότερες από 20 χώρες, να δημιουργούν 30 ομάδες. Οι συμμετέχοντες θα αγωνιστούν στα δύο signature γήπεδα 18 οπών The Dunes Course και The Bay Course, στις 20 – 23 Φεβρουαρίου 2019.

Το τουρνουά θα είναι ακόμη πιο ανταγωνιστικό φέτος, καθώς κορυφαία ονόματα θα δώσουν το «παρών» διεκδικώντας τον τίτλο του πρωταθλητή. Για πρώτη φορά θα συμμετάσχει ο διάσημος Αγγλος golf professional της Quest Golf Academy, Peter Finch.

Ο Finch έχει ένα από τα πιο δημοφιλή κανάλια YouTube με συμβουλές και ασκήσεις για γκολφέρ και θα αγωνιστεί ως pro στο τουρνουά, ενώ θα είναι και ο βασικός παρουσιαστής στην απονομή βραβείων του Messinia Pro-Am. Με αφορμή την επίσκεψή του δήλωσε σχετικά: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα παίξω στην Ελλάδα για πρώτη φορά και ιδιαίτερα που θα αγωνιστώ σε αυτά τα δύο απίστευτα γήπεδα. Ανυπομονώ να παίξω στο τουρνουά, να απολαύσω την ατμόσφαιρα και να απαθανατίσω μοναδικές στιγμές».



Στο τουρνουά συμμετέχει ως ερασιτέχνης και ο Μάικ Τίνταλ, πρώην διεθνής παίκτη του ράγκμπι που εκπροσώπησε την Αγγλία 75 φορές και 5 φορές ως αρχηγός της ομάδας, με 17 χρόνια καριέρας. Ανάμεσα στους επαγγελματίες γκολφέρ που θα αγωνιστούν, ξεχωρίζουν οι Ιταλοί Emanuele Canonica (πρωταθλητής του European Tour 2005), Alessandro Tadini (κάτοχος 4 Challenge Tour, 2 PGA και 3 National Open) και Federico Elli (κάτοχος του 1ου Messinia Pro-Am), ο Σουηδός Henrik Engdahl (PGA Greece, νικητής δύο Aegean Pro-Am 2007 & 2018), ο Βρετανός Stuart Boyle (PGA Great Britain & Ireland, νικητής των 2 πρώτων Messinia Pro-Am σε ομαδικό επίπεδο), ο Σλοβάκος Peter Svajlen, (κάτοχος 4 τίτλων PGA Σλοβακίας), ο Πορτογάλος Thomas Gouveia (κάτοχος πρωταθλήματος και κυπέλλου Πορτογαλίας), η Βελγίδα Valérie Van Ryckeghem (κάτοχος 1 Ladies European Tour), ο Ισραηλινός Asaf Cohen (2ος στο Messinia Pro-Am 2018), καθώς και κορυφαίοι Ελληνες pro όπως οι Αδάμ Κρητικός, Ευγένιος Παπαδόπουλος και Χρύσανθος Διάκου. Επίσημος αερομεταφορέας του τουρνουά είναι για τρίτη συνεχή χρονιά η AEGEAN, μέλος της ισχυρότερης παγκόσμιας αεροπορικής συμμαχίας, της Star Alliance.

Επίσημοι χορηγοί του τουρνουά είναι οι εταιρείες Vodafone, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Eclectic Greece by Kyvernitis Travel και Hertz. Επίσημος συνεργάτης αθλητικής ένδυσης είναι η Luanvi.



Επίσημοι υποστηρικτές του τουρνουά είναι οι J.VOURAKIS SONS EE, Poseidonia, METAXA, Luc Belaire, The Blue Beetle, Nescafé Alegria, Kalamata Papadimitriou και ECOLAB. Αρωγοί του τουρνουά είναι οι Stoli, Fever-Tree και BiancoNero. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συμμετεχόντων σε θέματα εγγραφών και διαμονών φροντίζει ο επίσημος ταξιδιωτικός συνεργάτης του Messinia Pro-Am, Erasmus. Το 3ο Messinia Pro-Am διοργανώνεται σε συνεργασία με τους PGAs of Europe και τελεί υπό την αιγίδα της PGA of Greece και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ.

Για όσους επιθυμούν να διαμείνουν στo The Westin Resort Costa Navarino και να απολαύσουν το πλήρες πρόγραμμα του Messinia Pro-Am, θα ισχύσουν ειδικά πακέτα διαμονής: https://messiniaproam.costanavarino.com/travel/accomodation-packages.html.