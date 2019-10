Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Ο Πομπέο στην Ελλάδα για εμβάθυνση της ιστορικής μας συμμαχίας

Με στόχο την «εμβάθυνση της ιστορικής συμμαχίας» Ελλάδας-ΗΠΑ, κατέφθασε σήμερα στην Αθήνα ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάικ Πομπέο, στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης που θα πραγματοποιήσει στη χώρα μας.

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας θα πραγματοποιήσει συναντήσεις σε ανώτερο κυβερνητικό επίπεδο, προετοιμάζοντας ουσιαστικά το έδαφος για τον δεύτερο στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, ο κ. Πομπέο θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και άλλα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, συμπεριλαμβανομένων των υπουργών Εξωτερικών και Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια και Νίκο Παναγιωτόπουλου.

Αναφερόμενος στον γεωπολιτικό ρόλο της χώρας μας, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ είχε δηλώσει ότι «η Ελλάδα είναι ένας πυλώνας σταθερότητας στην ανατολική Μεσόγειο και τα Βαλκάνια και ένας σημαντικός σύμμαχος στο ΝΑΤΟ. Ανυπομονούμε να συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά για την προώθηση της σταθερότητας και της ευημερίας στην περιοχή».

Όπως επισημαίνει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η συνεργασία Ελλάδα-ΗΠΑ καλύπτει ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα θεμάτων που επεκτείνεται σε τομείς όπως η άμυνα και η ασφάλεια, το εμπόριο, οι επενδύσεις, η ενέργεια, η έρευνα, ο πολιτισμός και οι τέχνες. Υπό αυτό το πρίσμα, ο κ. Πομπέο θα δώσει μια ομιλία, στην οποία θα αναφερθεί στη «δυναμική ανάπτυξη» της διμερούς σχέσης.

Η συμμαχική σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας προχωρά με ταχύτατους ρυθμούς

Κάνοντας λόγο για ένα «ιστορικό σημείο» για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σημειώνει ότι η Ελλάδα είναι ένας ζωτικός εταίρος που μοιράζεται βασικούς στρατηγικούς στόχους με τις ΗΠΑ και αποτελεί έναν πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή.

«Στις 7 Οκτωβρίου 2019, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα θα συγκαλέσουν τη δεύτερη επανάληψη του στρατηγικού διαλόγου ΗΠΑ-Ελλάδας. Σε αυτόν τον διάλογο, οι ηγέτες των ΗΠΑ θα συναντηθούν με τους Έλληνες ομολόγους τους για να συζητήσουν πώς μπορούμε να επιτύχουμε τους κοινούς στόχους μας, ειδικά στην περιφερειακή συνεργασία, την άμυνα και την ασφάλεια, το εμπόριο και τις επενδύσεις, την ενέργεια, την επιβολή του νόμου και την αντιτρομοκρατία, καθώς και τους δεσμούς μεταξύ των δύο κοινωνιών», σημειώνεται.

Μάλιστα, γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στη σημασία που αποδίδει η Ουάσινγκτον για την επέκταση της συνεργασίας με το περιφερειακό σχήμα της Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ στο πλαίσιο του «3 + 1».

«Μαζί οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα επενδύουν στο μέλλον της ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων, συμπεριλαμβανομένης της αποκατάστασης της Θεσσαλονίκης ως πύλης προς τα Βαλκάνια για επενδύσεις και εμπόριο», τονίζεται.

Ανάπτυξη της διμερούς οικονομικής σχέσης

Όπως αναφέρεται, «μια ισχυρή και ευημερούσα Ελλάδα θα είναι πιο ικανός εταίρος για τις Ηνωμένες Πολιτείες στην ανατολική Μεσόγειο». Υπό αυτό το πρίσμα, η Ουάσινγκτον στοχεύσει στη διατήρηση μιας ισχυρής οικονομικής σχέσης με την Αθήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η αξία των αμφίδρομων συναλλαγών και υπηρεσιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ελλάδας άγγιξε τα 2.8 δισ. δολάρια το 2018, μια αύξηση της τάξης του 21% σε σχέση με το 2017. Μάλιστα οι εξαγωγές υπηρεσιών ανήλθαν σε περίπου 1.1 δισ. δολάρια το 2017, καταγράφοντας αύξηση 23% από το 2016. Σύμφωνα με το πρόγραμμα SelectUSA του αμερικανικού υπουργείου Εμπορίου, οι αμερικανικές άμεσες ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα το 2018 ήταν 1.4 δισ. δολάρια, αυξημένες κατά 16% από το 2017.

Συνεχίζοντας η ανακοίνωση του Στείτ Ντιπάρτμεντ κάνει λόγο για μια αύξηση των αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα. «Οι επενδύσεις των ΗΠΑ στην Ελλάδα αυξάνονται. Η Pfizer ανακοίνωσε πρόσφατα ότι θα ανοίξει εγκατάσταση έρευνας και ανάπτυξης 200 εργαζομένων στη Θεσσαλονίκη. Η Cisco ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 10-12 εκατομμύρια για την ανάπτυξη ενός κέντρου καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη, το οποίο θα αναπτύξει τεχνολογίες για έξυπνες πόλεις».

Αναφορικά με τον τομέα της τεχνολογίας, αναφέρεται ότι η Ελλάδα συμμετείχε μαζί με τις ΗΠΑ και τριάντα άλλες χώρες στην ανάπτυξη των Προτάσεων της Πράγας, «οι οποίες υπογραμμίζουν την ανάγκη δημιουργίας δικτύων 5G με βάση τον ελεύθερο και δίκαιο ανταγωνισμό, τη διαφάνεια και το κράτος δικαίου. Ενθαρρύνουμε την Ελλάδα να χρησιμοποιήσει αξιόπιστους πωλητές στην αλυσίδα εφοδιασμού 5G της».

Αμυντική και ενεργειακή συνεργασία

Όπως σημειώνει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, η συνεργασία ΗΠΑ-Ελλάδας σε όλα τα μέτωπα θα ενισχύσει την ικανότητα της Ελλάδας να προάγει την ειρήνη και τη σταθερότητα στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο.

«Χαιρετίζουμε τη συμφωνία μας για επικαιροποίηση της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας (MDCA), η οποία θα μας επιτρέψει να επεκτείνουμε τις διμερείς μας δραστηριότητες στη Λάρισα, το Στεφανοβίκιο και την Αλεξανδρούπολη και να διατηρήσουμε την αυξημένη δραστηριότητα στη ναυτική βάση της Σούδας. Η συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας επιτρέπει την αμοιβαία επωφελή βελτίωση των υποδομών και υποστηρίζει την αυξημένη συνεργασία με την Ελλάδα και τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ. Επικροτούμε επίσης την Ελλάδα για τη δαπάνη 2% του ΑΕΠ της για την άμυνα», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Τέλος, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπογραμμίζει ότι η ενεργειακή ασφάλεια είναι σημαντική για τη θωράκιση της οικονομικής και πολιτικής ασφάλειας αλλά και τη διασφάλιση της κυριαρχίας. Υπό αυτό το πρίσμα, γίνεται αναφορά στο πώς η χώρα μας συμβάλλει στην ενίσχυση της ενεργειακής διαφοροποίησης της Ευρώπης.

«Η Ελλάδα συμβάλλει στην προσέλκυση νέων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη μέσω του Διαδριατικού Αγωγού που θα ολοκληρωθεί σύντομα. Κατά το τελευταίο έτος, ο όγκος του υγροποιημένου φυσικού αερίου που εισέρχεται στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένων των πολλαπλών αποστολών από τις Ηνωμένες Πολιτείες) έχει διπλασιαστεί και θα αντικαταστήσει σύντομα τη Ρωσία ως τη μεγαλύτερη πηγή φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Η γραμμή διασύνδεσης Ελλάδα-Βουλγαρία και ο προγραμματισμένος τερματικός σταθμός ΥΦΑ στην Αλεξανδρούπολη θα προωθήσουν αυτή την τάση» αναφέρει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Π. Κασφίκης

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ των ΗΠΑ στα αγγλικά:

Secretary Pompeo Travels to Greece to Deepen Our Historic Alliance

“Greece is a pillar of stability in the Eastern Mediterranean and the Balkans and an important NATO ally. We look forward to continuing to working closely together to promote stability and prosperity in the region.” – U.S. Secretary of State Mike Pompeo, July 17, 2019

Secretary Pompeo will travel to Athens, Greece from October 4-6, 2019, where he will meet Prime Minister Mitsotakis and members of his cabinet, including Foreign Minister Dendias and Defense Minister Panagiotopoulos, ahead of the 2019 U.S.-Greece Strategic Dialogue on October 7. The United States and Greece proudly cooperate on defense and security matters, trade, investment, energy, research and business, culture, and the arts. While in Greece, the Secretary will deliver a speech on the dynamic growth in our relationship.

THE U.S.-GREECE ALLIANCE IS MOVING FORWARD AT TOP SPEED

U.S.-Greece relations are at an historic high point. Greece is a vital partner that shares key strategic goals with the United States and is a pillar of stability in the region.

On October 7, 2019, the United States and Greece will convene the second iteration of the U.S.-Greece Strategic Dialogue. At this Dialogue, U.S. leaders will meet with their Greek counterparts to discuss how to further our shared goals, especially in regional cooperation, defense and security, trade and investment, energy, law enforcement and counterterrorism, and people-to-people ties.

The U.S. and Greece are working together in the Eastern Mediterranean to expand regional cooperation, including through the “3+1” grouping with Greece, Cyprus, and Israel. Together the United States and Greece are investing in the future of the Eastern Mediterranean and the Balkans, including by restoring Thessaloniki as a gateway to the Balkans for investment and trade.

OUR BILATERAL ECONOMIC RELATIONSHIP IS GROWING

The United States and Greece enjoy a robust bilateral economic relationship. A strong and prosperous Greece will be a more capable partner for the United States in the Eastern Mediterranean.

The value of two-way trade and services between the United States and Greece reached $2.8 billion in 2018, an increase of more than $490 million, or 21%, from 2017. S. services exports totaled approximately $1.1 billion in 2017, up by $210 million (23%) from 2016.

According to the Department of Commerce’s SelectUSA program, U.S. FDI in Greece in 2018 was $1.4 billion, up 16% from 2017.

U.S. investment in Greece is on the rise. Pfizer recently announced it will open a 200-employee research and development facility in Thessaloniki. Cisco announced that it would invest €10-12 million to develop an innovation center in Thessaloniki, which will develop technologies for smart cities, for their Internet of Things (IoT) network, and special applications for agriculture.

In May, Greece joined the United States and more than thirty other countries in developing the Prague Proposals, which emphasize the need for 5G networks to be constructed based on free and fair competition, transparency, and the rule of law. We encourage Greece to use trustworthy vendors in its 5G supply chain.

U.S.-GREEK COOPERATION PROMOTES PEACE AND STABILITY IN THE REGION

U.S.-Greek cooperation on all fronts will enhance Greece’s ability to promote peace and stability in the Balkans and Eastern Mediterranean.

We welcome our agreement to update the Mutual Defense Cooperation Agreement (MDCA), which will enable us to expand our bilateral activities at Larissa, Stefanovikio, and Alexandroupoli, and sustain increased activity at Naval Support Activity Souda Bay. The MDCA allows for mutually beneficial infrastructure improvements and supports increased collaboration with Greece and with our NATO Allies. We also applaud Greece for spending 2 percent of its GDP on defense.

Energy security is foundational to economic security, political security, and sovereignty. Greece is helping to bring new energy sources to Europe via the soon-to-be completed Trans-Adriatic Pipeline.

Over the past year, the volume of liquefied natural gas coming into Greece – including multiple shipments from the United States – has doubled, and LNG will soon replace Russia as the Greece’s largest source of gas. The Interconnector Greece Bulgaria and planned LNG terminal in Alexandroupoli will further this trend.

AMERICANS AND GREEKS SHARE AN ENDURING BOND

The United States and Greece have a robust and growing relationship based on respect for one another’s democratic values, standards, and traditions.

Our young people are increasingly studying abroad and strengthening the ties between our two countries. During the 2016 – 2017 academic year, U.S. students who chose Greece for their study abroad program increased by 21.1%, ranking Greece 17th globally for study abroad destinations for

U.S. students. Similarly, the number of Greek students who studied in the United States increased 3.3% during the 2017-18 academic year.

Since 1948, more than 5,500 Greeks and Americans have crossed the Atlantic to serve as Fulbright scholars, researchers, students, and teaching fellows.