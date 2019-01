Στην Δρα Κατερίνα Ακάσογλου το «Barancik Prize» για καινοτομία στην πολλαπλή σκλήρυνση

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η Ελληνίδα επιστήμονας Δρ Κατερίνα Ακάσογλου (Katerina Akassoglou, Ph.D.), κορυφαία ερευνήτρια των Gladstone Institutes και του Τμήματος Νευρολογίας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Σαν Φρανσίσκο (University of California, San Francisco), είναι η νικήτρια του «2018 Barancik Prize for Innovation in MS Research» (Βραβείο Barancik για Καινοτομία στην Ερευνα στην Πολλαπλή Σκλήρυνση -γνωστή ως σκλήρυνση κατά πλάκας- Multiple Sclerosis, MS).

Η απονομή του βραβείου στην Δρα Ακάσογλου και η σχετική ομιλία της θα πραγματοποιηθούν στο ACTRIMS Forum στα τέλη Φεβρουαρίου του 2019 στο Ντάλας.

Σύμφωνα με το σχετικό ανακοινωθέν, το οποίο αναδημοσιεύτηκε από το «Associated Press», η Δρ Ακάσογλου ήταν επικεφαλής μίας σειράς μελετών για να αποκαλυφθεί ο ρόλος μίας πρωτεΐνης που πήζει το αίμα, με την ονομασία φιμπρίνη (fibrin), η οποία «διαρρέεται» από τον κατεστραμμένο αιματοεγκεφαλικό φραγμό και εναποτίθεται στα σημεία βλάβης MS του εγκεφάλου.

Η ομάδα της έδειξε ότι η φιμπρίνη που αποτίθεται εμποδίζει τη φυσική διόρθωση του νευρικού συστήματος και μπορεί να ενεργοποιήσει κύτταρα του ανοσοποιητικού συστήματος γνωστά ως μικρόγλια (microglia), προκαλώντας φλεγμονή και νευρική βλάβη.

Χρησιμοποιώντας ένα αντιβιοτικό που αναστέλλει την φιμπρίνη, η ομάδα της Δρ Ακάσογλου, κατάφερε να μειώσει την ενεργοποίηση μικρόγλιων και να μειώσει την προκαλούμενη βλάβη σε νευρικές ίνες ποντικιών.

«Νιώθω βαθιά τιμή ως νικήτρια του Barancik Prize και είμαι πραγματικά ευγνώμων στην επιτροπή για την αναγνώριση της καινοτομίας και της προοπτικής του τι μπορεί να συνεισφέρει η εργασία μας», ανέφερε η Δρ Ακάσογλου.

«Ερευνώ πως η διαρροή αίματος προκαλεί βλάβη στον εγκέφαλο. Τα ευρήματά μας ρίχνουν νέο φως στους μηχανισμούς της εγκεφαλικής βλάβης στην MS και παρήγαγαν νέες απεικονιστικές τεχνολογίες για τις διαδράσεις του εγκεφάλου, του ανοσοποιητικού συστήματος και του αγγειακού συστήματος. Η ‘μετάφραση’ των ευρημάτων σε θεραπείες είναι το βασικό σημείο του ερευνητικού μας προγράμματος και έχουμε δεσμευτεί στην ανάπτυξη νέων θεραπειών για MS», πρόσθεσε.

Η καθηγήτρια Ακάσογλου αναπτύσσει πειραματικές θεραπείες σχεδιασμένες να αποτρέψουν τη φιμπρίνη από το να προκαλέσει βλάβη χωρίς να επηρεάσουν την χρησιμότητα στο να πήζει το αίμα.

Είναι συνιδρύτρια της εταιρείας βιοτεχνολογίας MedaRed, Inc., η οποία πρόσφατα έλαβε χρηματοδότηση έρευνας από την National MS Society μέσω του προγράμματος «Fast Forward» για να αναπτυχθεί και να «εξανθρωπιστεί» ένα αντιβιοτικό που στοχεύει στη φιμπρίνη, ώστε να είναι πιο όμοια στα ανθρώπινα αντιβιοτικά και πιο κατάλληλη για χρήση ως πιθανή θεραπευτική στρατηγική σε ανθρώπους με MS.

Η στοχοποίηση της φιμπρίνης έχει την προοπτική να προστατέψει το νευρικό σύστημα σε πρόωρες και προχωρημένες φάσεις MS, κάτι που είναι μείζονος σημασίας για όσους ζουν με MS.

«Ενώ άλλοι απέρριψαν την ιδέα ότι παράγοντες στο αίμα μπορεί να εμπλέκονται σε βλάβη του νευρικού συστήματος σε ασθενείς με MS, η Δρ Ακάσογλου το είδε ως ένα σημαντικό στοιχείο και μετ’ επιτάσεως το ερεύνησε. Πλέον χρησιμοποιεί τη γνώση ώστε να μετατραπούν οι ανακαλύψεις της σε πιθανές θεραπείες για MS», δήλωσε ο κ. Μπρους Μπέντο (Bruce Bebo, Ph.D.), εκτελεστικός αντιπρόεδρος της National MS Society.

«Η ακοπίαστη επιδίωξη της σε ένα θεμελιώδες ερώτημα για την MS και η επιμονή της να μετατραπεί αυτή η γνώση σε πιθανές θεραπείες αποτελούν τους λόγους της αναγνώρισής της με το φετινό Barancik Prize», πρόσθεσε.

Η καθηγήτρια Ακάσογλου κατέχει διδακτορικό στην νευροανοσολογία από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας και έχει εκπαιδευτεί στη Νευροπαθολογία στο Πανεπιστήμιο της Βιέννης. Εκανε μεταδιδακτορική εργασία στο The Rockefeller University και στο New York University.

Εχει βραβευτεί πολλές φορές για τις έρευνές της. Μεταξύ άλλων τιμών έλαβε το 2007 Presidential Early Career Award για επιστήμονες και μηχανικούς (την υψηλότερη διάκριση των ΗΠΑ για νέους ερευνητές), το John J. Abel Award στη Φαρμακολογία (η 4η μόλις γυναίκα επιστήμονας σε 60 χρόνια), ένα EUREKA R01 και το NINDS R35 Research Program Award.

Επίσης, είναι στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για να διευκολυνθεί η εργασία των γυναικών στην έρευνα για MS.

Η Δρ Ακάσογλου θεωρείται ειδικός στις νευρολογικές παθήσεις και ιδίως στη σκλήρυνση, εστιάζοντας στους μοριακούς (πρωτεϊνικούς) μηχανισμούς που βρίσκονται στη ρίζα της νόσου.

Την ίδια χρονιά, ήταν η τέταρτη μόλις γυναίκα επιστήμονας σε 60 χρόνια, που έλαβε το διεθνές «Βραβείο Τζον Αμπελ», το οποίο δίνεται σε νέους ερευνητές για την πρωτότυπη και σημαντική συνεισφορά τους στο πεδίο της φαρμακολογίας (μάλιστα με το ίδιο βραβείο για το 2013 τιμήθηκε ο Ελληνο-αυστραλός καθηγητής Αρθουρ Χριστόπουλος).

Η Δρ Ακάσογλου έχει ακόμα τιμηθεί, μεταξύ άλλων διακρίσεων, με το «Προεδρικό Βραβείο Πρόωρης Καριέρας Επιστημόνων και Μηχανικών», την υψηλότερη διάκριση των ΗΠΑ για νέους ερευνητές.

Barancik Prize

Το Barancik Prize δίδεται ως αναγνώριση και ενθάρρυνση εξαιρετικής καινοτομίας και αυθεντικότητας επιστημονικής έρευνας σε σχέση με την πολλαπλή σκλήρυνση, με έμφαση στην επίδραση και την προοπτική της έρευνας να οδηγήσει σε μονοπάτια για τη θεραπεία και την ίαση της MS, καθώς και επιστημονικά επιτεύγματα που χρήζουν αναγνώρισης για μελλοντικούς ηγέτες στην έρευνα για MS.

Το διεθνές αυτό βραβείο απονέμεται χάρη στη γενναιοδωρία του Charles and Margery Barancik Foundation και γίνεται η διαχείριση μέσω της National MS Society.

Πολλαπλή σκλήρυνση

Η πολλαπλή σκλήρυνση (multiple sclerosis) είναι μία μη προβλέψιμη, συχνά παραλυτική ασθένεια (disabling disease) του κεντρικού νευρικού συστήματος που διαταράσσει την ροή των πληροφοριών εντός του εγκεφάλου και μεταξύ του εγκεφάλου και του σώματος.

Τα συμπτώματα διαφέρουν από ασθενή σε ασθενή και κυμαίνονται από μούδιασμα και μυρμήγκιασμα, σε δυσκολίες στο βάδισμα, κόπωση, ζαλάδα, πόνο, κατάθλιψη, τύφλωση και παράλυση.

Οι περισσότεροι με MS έχουν διάγνωση της ασθένειας στις ηλικίες 20-50, με τις γυναίκες να προσβάλλονται 2 με 3 φορές σε μεγαλύτερο βαθμό. Η MS επηρεάζει πάνω από 2,3 εκατομμύρια ανθρώπους διεθνώς.

Περισσότερα στο MSsociety.org.