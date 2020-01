Σημαντικές συναντήσεις στο Κογκρέσο είχε ο Ελληνας πρωθυπουργός Κυρ. Μητσοτάκης (φωτογραφίες & βίντεο)

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Επαφές με σημαίνοντα μέλη των δύο νομοθετικών σωμάτων του Κογκρέσου, της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, σε μια περίοδο που καταγράφεται σημαντικός αριθμός πρωτοβουλιών και νομοσχεδίων, είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον.

O κ. Μητσοτάκης συναντήθηκε και με τον φιλέλληνα γερουσιαστή από την Νέα Ιερσέη, Μπομπ Μενέντεζ, ο οποίος διατελεί επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων της Γερουσίας.

(το παρακάτω βίντεο ξεκινάει στο 14ο λεπτό)

It is a pleasure to welcome Prime Minister @kmitsotakis of Greece to the U.S. Capitol to discuss the strong partnership between our two countries. https://t.co/CFRFqXfFhW

— Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) January 8, 2020