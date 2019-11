Στην Ουάσιγκτον ο ΥΦΥΠΕΞ Διαματάρης για συνέδριο με θέμα τη Νοτιοανατολική Ευρώπη

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Στην υψηλού επιπέδου συνάντηση: «Southeast Europe & East Med: New strategies, New perspectives» που θα πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον, θα μετάσχει ο υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία, Κώστας Φραγκογιάννης, τη Δευτέρα 18 και την Τρίτη 19 Νοεμβρίου. Την εκδήλωση διοργανώνουν από κοινού το «Delphi Economic Forum» με την «Καθημερινή» και θα συμμετάσχουν από αμερικανικής πλευράς οι: Γουίλμπουρ Ρος, υπουργός Εμπορίου ΗΠΑ, Φράνσις Φάνον, υφυπουργός Ενεργειακών Πόρων, Φίλιπ Ρίκερ, υφυπουργός στο υπουργείο Ευρωπαϊκών και Ευρασιατικών Υποθέσεων, η Ελένη Κουναλάκη (Eleni Kounalakis), αντικυβερνήτης της Καλιφόρνια, και Κρις Βαν Χόλεν, γερουσιαστής του Μέριλαντ.

Στο συνέδριο, σύμφωνα με ανακοίνωση του υφυπουργού Εξωτερικών, ο κ. Φραγκογιάννης θα απευθύνει την εναρκτήρια ομιλία με θέμα: «Η Ελλάδα πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου». Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν επίσης υπουργοί, κυβερνητικοί αξιωματούχοι και μια σημαντική ομάδα επιχειρηματιών. Μεταξύ των ομιλητών είναι οι Άδωνις-Σπυρίδων Γεωργιάδης, υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χάρης Θεοχάρης, υπουργός Τουρισμού, Γιώργος Κουμουτσάκος, αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Χρίστος Δήμας, υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας και Αντώνης Διαματάρης, υφυπουργός Εξωτερικών για τον Απόδημο Ελληνισμό.

«Είμαι ενθουσιασμένος που βρίσκομαι στην Ουάσιγκτον για το συνέδριο ‘Southeast Europe and East Med: New Strategies, New Perspectives’. Αύριο θα συμμετάσχω σε πάνελ που θα συζητήσει το ‘πώς θα εμβαθύνει η διμερής σχέση μέσα από τη δράση στο Κογκρέσο’», ανέφερε ο υφυπουργός Εξωτερικών για τον Απόδημο Ελληνισμό στο Twitter.

I am delighted to be in Washington D.C. for the Conference "Southeast Europe and East Med: New Strategies, New Perspectives". Tomorrow, I will participate in a panel discussion on "how to deepen the bilateral relationship through congessional action". @delphi_forum @ekathimerini pic.twitter.com/LXFTFGtp3A

