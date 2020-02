Στη «μάχη» κατά του κορονοϊού η Regeneron – Ο Δρ Κυρατσούς στον «Ε.Κ.»

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. H φαρμακευτική εταιρεία Regeneron Pharmaceuticals, με ιδρυτή τον ομογενή Δρα Γεώργιο Γιανκόπουλο (Dr. George Yancopoulos) ανέλαβε, στο πλαίσιο της επίσημης συνεργασίας της με το Τμήμα Υγειονομικών και Ανθρωπιστικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ, να αναπτύξει μια αποτελεσματική θεραπεία για το νέο κοροναϊό (2019-nCov). Ιθύνων νους της έρευνας, όπως είχε συμβεί και με την περίπτωση της αντίστοιχης για τον Ebola, ο – επίσης Ελληνοαμερικανός – Αντιπρόεδρος και επικεφαλής έρευνας μολυσματικών νόσων της Regeneron, Δρ. Χρήστος Κυρατσούς (Christos Kyratsous).

Στη συνέντευξη που παραχώρησε στον «Ε.Κ.», ο Δρ. Κυρατσούς εκφράζει την πεποίθησή του ότι η πρωτοποριακή τεχνολογία της Regeneron ενδέχεται να οδηγήσει σε αποτελέσματα ακόμη και σε λιγότερο από έξι μήνες, εάν λειτουργήσουν υπάρχοντα αντισώματα, ενώ τόνισε ότι τα πρώτα αποτελέσματα της θεραπείας για τον Ebola (REGN-EB3) είναι ενθαρρυντικά και δείχνουν τον δρόμο για την συνέχεια.

«Εθνικός Κήρυξ»: Ποιο είναι το περιεχόμενο της συμφωνίας σας με την κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του κοροναϊού;

Χρήστος Κυρατσούς: Η συνεργασία μας με το Τμήμα Υγειονομικών και Ανθρωπιστικών Υπηρεσιών (US Department Of Health and Human Services – HHS), η οποία έχει ξεκινήσει από το 2017, εστιάζει στην έρευνα, ανακάλυψη, ανάπτυξη και κατασκευή μιας σειράς αντισωμάτων, που μπορούν να αντιμετωπίσουν έως και 10 παθογόνους παράγοντες που ενέχουν σημαντικό κίνδυνο για την δημόσια υγεία. Σε αυτούς, συμπεριλαμβάνεται ο ιός της γρίπης αλλά και ο κοροναϊός 2019-nCov. Σε αυτήν την προσπάθεια αξιοποιούνται οι ιδιόκτητες τεχνολογίες τύπου «Veloci Suite» της Regeneron, συμπεριλαμβανομένης της πλατφόρμας VelocImmune. Η πλατφόρμα VelocImmune χρησιμοποιεί ένα μοναδικό γενετικά τροποποιημένο ποντίκι, με εξανθρωπισμένο ανοσοποιητικό σύστημα, το οποίο μπορεί να έρθει αντιμέτωπο με ολόκληρο ή τμήματα τού υπό διερεύνηση ιού. Ετσι, διευκολύνει την ταχεία ταυτοποίηση, προκλινική επικύρωση και την ανάπτυξη πολλά υποσχόμενων υποψηφίων αντισωμάτων. Η τεχνολογία VelociSuite είναι ενδεδειγμένη για χρήση σε τέτοιες περιπτώσεις ιών ταχείας εξάπλωσης, όπως έγινε και με τον Ebola. Γενικότερα, θεωρούμε ότι έχουμε τα κατάλληλα μέσα για να ανταποκριθούμε στην πρόκληση του νέου κοροναϊού, με δεδομένη την πρωτοποριακή τεχνολογία μας για την γρήγορη ανάπτυξη θεραπευτικών αντισωμάτων, όπως επίσης και την προϊστορία μας στην αντιμετώπιση μολυσματικών ασθενειών, όπως ο παρόμοιος κοροναϊός MERS-CoV.

«Ε.Κ.»: Αναμφίβολα, πρόκειται για μια θεραπεία την οποία οι υγειονομικές υπηρεσίες την χρειάζονται. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για τη διαμόρφωσή της;

Χρ. Κυρατσούς: Κάθε ασθένεια/περίπτωση είναι διαφορετική. Ομως, για να χρησιμοποιήσουμε ένα σημείο αναφοράς, σε αντίστοιχη διαδικασία για τον ιό Εμπολα, χρειαστήκαμε έξι μήνες, προκειμένου να ανακαλύψουμε εντελώς νέα αντισώματα, να τα απομονώσουμε και να ελέγξουμε την αποτελεσματικότητά τους σε προκλινικά μοντέλα – αυτό είναι πολύ σύντομο χρονικό διάστημα σε σύγκριση με τα «κανονικά» χρονοδιαγράμματα ανάπτυξης φαρμάκων. Αν είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε ορισμένα από τα υπάρχοντα αντισώματα εναντίον του νέου κοροναϊού, τα χρονοδιαγράμματα μπορεί να είναι πιο σύντομα.

«Ε.Κ.»: Η διαδικασία που θα ακολουθήσετε είναι παρόμοια με την περίπτωση του Ebola, που αναλάβατε ανάλογη αποστολή;

Χρ. Κυρατσούς: Πρόσφατα χρησιμοποιήσαμε επιτυχώς την ίδια τεχνολογία να να αναπτύξουμε τη νέα θεραπεία για τον Εμπολα. Είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για τα αποτελέσματα που είχε η διερευνητική θεραπεία μας, με κωδικό REGN-EB3, στην Δημοκρατία του Κονγκό, όπου εξακολουθεί να χορηγείται σε ασθενείς, κατά την έξαρση που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η REGN-EB3 βρίσκεται ήδη υπό έλεγχο για έγκριση από την Αμερικανική Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων (US Food and Drug Administratration).

«Ε.Κ.»: Είναι αυτός ο κοροναϊός ποιο απειλητικός από το SARS;

Χρ. Κυρατσούς: Είναι δύσκολο να μιλήσουμε με ασφάλεια για αυτό, ειδικά από την στιγμή που εξακολουθούμε να μαθαίνουμε πράγματα για το νέο κοροναϊό. Αυτό που ξέρουμε, όμως, είναι πως πρόκειται για μια πολύ σοβαρή έξαρση και, για αυτό τον λόγο, ανυπομονούμε να αξιοποιήσουμε την τεχνολογία που διαθέτουμε, ούτως ώστε να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.

«Ε.Κ.»: Τι πρόγνωση έχει ένας ασθενής που προσβάλλεται από τον κοροναϊό; Ποιοι ασθενείς είναι σε χειρότερη θέση;

Χρ. Κυρατσούς: Οπως σας είπα, εξακολουθούμε να μαθαίνουμε πράγματα για τον 2019-nCov. Για τέτοιου είδους θέματα θα πρέπει να ανατρέξουμε στις νεότερες πληροφορίες που παρέχει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ή άλλοι ανάλογοι υγειονομικοί οργανισμοί ανά τον κόσμο, που συγκεντρώνουν σε πραγματικό χρόνο τα δεδομένα για τα περιστατικά.

«Ε.Κ.»: Πώς μπορεί να περιοριστεί η εξάπλωση του κοροναϊού; Θεωρείτε το travel ban (απαγόρευση ταξιδιών) μια σωστή λύση;

Χρ. Κυρατσούς: Υπάρχουν κάποια στοιχειώδη μέτρα πρόληψης. Οπως, για παράδειγμα, το πλύσιμο των χεριών ή να μένουμε σπίτι μας όταν είμαστε άρρωστοι. Αυτά τα μέτρα πρέπει πάντα να τα ακολουθούμε, ανεξάρτητα εάν είναι κάποιος επικίνδυνος ιός σε έξαρση. Από εκεί και πέρα, κάθε κυβέρνηση και υγειονομική υπηρεσία λαμβάνει ευρύτερα μέτρα, για τα οποία δεν είμαστε σε θέση να κάνουμε κάποιο σχόλιο.