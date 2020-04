Στις «καλένδες» το νομοσχέδιο Γιάνναρη για τα ενοίκια

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Την αγανάκτησή του για το «πάγωμα» της ψήφισης του νομοσχεδίου που εισήγαγε ο ίδιος στην Πολιτειακή Γερουσία, το οποίο και προβλέπει τρίμηνη ακύρωση είσπραξης ενοικίων και καταβολής δόσεων στεγαστικών δανείων, εξέφρασε, με ανάρτησή του στο Twitter, ο ομογενής Πολιτειακός Γερουσιαστής, Μιχάλης Γιάνναρης.

Ειδικότερα, το πρωί της Δευτέρας, ο κ. Γιάνναρης αναπαρήγαγε ένα ρεπορτάζ του συνδρομητικού τηλεοπτικού σταθμού NY1 της Spectrum, το οποίο αναφερόταν σε καταγγελία ενοικιαστών ενός κτιρίου που τελεί υπό την διαχείριση της εταιρείας Skyland Management. Σε αναφορές τους, οι καταγγέλοντες ανέφεραν πως η Skyland απέστειλε επιστολή όπου ξεκαθάριζε ότι δεν θα υπήρχε καμία ευνοϊκή ρύθμιση στο ενοίκιο και ότι οι ενοικιαστές που χρειάζονται χρήματα «μπορούν να πιάσουν δουλειά στην Amazon, την Walmart, την Domino’s ή κάποιο σούπερ μάρκετ».

«Είμαι τόσο θυμωμένος και αναστατωμένος για την έλλειψη προσοχής εν μέσω αυτής της κρίσης με τα ενοίκια, ιδίως όταν συμβαίνουν τέτοιες ανοησίες», ήταν το περιεχόμενο της ανάρτησης του κ. Γιάνναρη.

I am so angry and frustrated at the inattention to the current rent crisis while this crap is going on 👇 #CancelRent https://t.co/eYH77qMzH3

— Sen. Mike Gianaris (@SenGianaris) April 6, 2020