Στις 7 Απριλίου η παρέλαση της Ομογένειας στη Φιλαδέλφεια – Τιμάται ο Δρ Κούτρας

ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ. Η Ομοσπονδία Ελληνοαμερικανικών Οργανώσεων της Φιλαδέλφειας και Μείζονος Ντελαγουέαρ (Federation of Hellenic-American Societies of Philadelphia and Greater Delaware Valley) ανακοίνωσε ότι η παρέλαση της Ομογένειας θα πραγματοποιηθεί στην Φιλαδέλφεια στις 7 Απριλίου στο Benjamin Franklin Parkway και θα είναι αφιερωμένη στην επέτειο μνήμης 100 χρόνων από τη Γενοκτονία των Ποντίων.

Ακόμη, μία από τις πιο σημαντικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο των εορτασμών για τα 198 χρόνια Ελληνικής Ανεξαρτησίας, το δείπνο της Παρέλασης και η απονομή των Βραβείων Ελευθερία (Eleftheria Awards Banquet), θα πραγματοποιηθεί στο «Merion» στο Cinnaminson της Νέας Ιερσέης, το Σάββατο, 30 Μαρτίου.

Φέτος τιμούνται ο Δρ Κωνσταντίνος Κούτρας, γενικός πρόξενος της Ελλάδας, ο οποίος θα είναι Μέγας Τελετάρχης της Παρέλασης, ενώ τελετάρχες επί τιμή θα είναι ο κ. Κυριάκος Μωσαϊδης και o Σύλλογος Ποντίων «Ακρίται».

Οι συμμετοχές στην Παρέλαση και τις εκδηλώσεις θα είναι από τοπικές, εθνικές και διεθνείς οργανώσεις, επεσήμανε το σχετικό ανακοινωθέν, σημειώνοντας ότι παρόντες θα είναι εκπρόσωποι της Δημοκρατίας της Ελλάδας, κυβερνητικοί και στρατιωτικοί, της Αρχιεπισκοπής Αμερικής, χορευτικά συγκροτήματα, σύλλογοι από ενορίες, καθώς και πολιτιστικοί και εκπαιδευτικοί.

Γίνεται αναφορά επίσης στην παρουσία αντρών της Προεδρικής Φρουράς (Ευζώνων) από την Ελλάδα, ενώ ως προς την τιμή της επετείου μνήμης 100 χρόνων από τη Γενοκτονία των Ποντίων, 100 γυναίκες, ντυμένες στα μαύρα, κάθε μία για ένα από τα χρόνια, θα βρίσκονται στο Parkway.

Μετά την Παρέλαση που θα ολοκληρωθεί κοντά στο Μουσείο Τέχνης θα υπάρχουν θεατρικές και μουσικές παραστάσεις.